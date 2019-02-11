Польша и Норвегия устроили дипломатический скандал

МИД Польши принял решение выслать из республики норвежского консула в ответ на действия властей Норвегии, которые объявили персоной нон грата польского консула в этой стране Славомира Ковальского, сообщило польское внешнеполитическое ведомство.

В понедельник стало известно, что польский консул Славомир Ковальский объявлен в Норвегии персоной нон грата, передает ТАСС. В Польше сочли действия Осло «необоснованными».

«Единственным возможным решением в этой ситуации могут быть взаимные ответные действия, что будет немедленно реализовано», – заявили в МИД Польши, подчеркнув, что нота о выдворении норвежского дипломата уже направлена.

По неофициальным данным, скандал вокруг консула Польши в Норвегии разгорелся после того, как норвежские органы опеки отобрали у польских родителей четверых детей.

Ковальский пытался помочь гражданке Польши встретиться с ее детьми, которых поместили в специальный центр. Однако норвежские чиновники не дали им такой возможности, обвинив польского дипломата в агрессивном поведении и вызвали полицию.

В конце января МИД Норвегии объявил о решении выдворить польского консула, деятельность которого была признана не соответствующей роли дипломата. Вопреки этому в Польше решили оставить консула на посту до конца его командировки в июне 2019 года. После этого Ковальский был объявлен в Норвегии персоной нон грата.

Напомним также, в последнее время Польша старалась активизировать сотрудничество с Норвегией в сфере энергетики. Варшава, в частности, возлагает большие надежды на проект газопровода Baltic Pipe, который планируется проложить из Норвегии в Польшу, чтобы «обрести независимость от российских поставок газа».