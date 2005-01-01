В возрасте 71 года из-за сердечного приступа умер первый губернатор Челябинской области Вадим Соловьев, сообщил источник в правоохранительных органах.

У Соловьева случился сердечный приступ за рулем автомобиля, он остановился, прохожие вызвали медиков. Были проведены необходимые реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось, сообщает ФАН.

За жизнь экс-губернатора медики боролись около 30 минут.

Соловьев занимал пост губернатора Челябинской области в период с 1991-го по 1996 год.