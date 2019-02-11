Россия собралась бесплатно отправить Северной Корее 50 тыс. тонн пшеницы

В России ведомства начали прорабатывать вопрос о безвозмездной передаче Северной Корее 50 тыс. тонн пшеницы по просьбе Пхеньяна.

«Сейчас, как меня информировали, прорабатывается российскими ведомствами обращение корейской стороны о безвозмездной поставке 50 тысяч тонн пшеницы для ликвидации ущерба, нанесенного стихийными бедствиями прошлого года», – сказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев во время встречи с послом КНДР в России Ким Хён Чжуном.

Косачев выразил надежду, что решение этого вопроса удастся найти, передает ТАСС.