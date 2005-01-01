На утилизацию российской атомной подлодки потратят гигантскую сумму

На утилизацию атомной подводной лодки «Подольск» планируется потратить почти 1 млрд рублей, об этом сообщается в материалах на портале госзакупок.

Госкорпорация «Росатом» планирует выделить на утилизацию АПЛ 988 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на документы закупки.

По этим данным, работы должны быть закончены до 30 ноября 2020 года.

В апреле 2018 года СМИ сообщали, что Россия планирует вывести из состава Тихоокеанского флота два подводных крейсера проекта «Кальмар»: «Подольск» и «Георгий Победоносец».

Подлодки планировалось заменить на более современные АПЛ проекта 955 «Борей», которые вооружены ракетами «Булава».