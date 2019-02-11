Актеру Стеблову стало плохо на церемонии прощания с Юрским

Во время прощания с Сергеем Юрским в Театре им. Моссовета актер Евгений Стеблов потерял сознание на сцене.

73-летнему Стеблову стало плохо, когда в адрес родных Юрского зачитывали одну из телеграмм с соболезнованиями, передает РИА «Новости».

Напомним, актер, режиссер и народный артист РСФСР Юрский умер в пятницу в Москве на 84-м году жизни. По предварительной информации, он скончался от остановки сердца. Его собираются похоронить на 21-м участке Троекуровского кладбища Москвы.

На церемонию прощания с артистом министр культуры Владимир Мединский, председатель Союза театральных деятелей Алексантр Калягин, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, актеры Авангард Леонтьев, Александр Филиппенко и другие.