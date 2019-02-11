В мэрии Москвы опровергли планы появления новых торговых палаток

Ситуация с мелкой торговлей в Москве давно решена, появление новых торговых палаток и ларьков не планируется, сообщил источник в столичной мэрии.

«В Москве система мелкой торговли уже сформирована. Мы эту ситуацию и то, что предлагает Минпромторг, уже пережили и сделали четыре года назад», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, сейчас в столице действуют больше 9 тыс. объектов мелкорозничной торговли. Никакого роста числа ларьков или малых объектов торговли в столице не планируется.

При этом собеседник в городской администрации заметил, что изменения, которые предлагаются Минпромторгом, должны обязательно учитывать особенности каждого отдельно взятого региона.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в российские города могут вернуться торговые палатки ларьки.