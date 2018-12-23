В России ответили Маску по поводу двигателей Raptor и РД-180

«Одно дело – разогнать какую-то систему до определенных параметров, а другое – ее стабильная работа», – заявил газете ВЗГЛЯД Членкор Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин комментируя заявление Илона Маска о превосходстве двигателя Raptor над РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания.

«Я рад, что Маск мерит свои достижения по российскому двигателю разработки 1970-х годов, но то, о чем он сказал, надо еще проверить специалистам и понять, достижение ли это. Машины «Формулы-1», например, могут быстро разогнаться, но на дистанции 1000 км они проиграют более простым автомобилям», – заметил собеседник.

Ионин подчеркнул, что двигатели серий РД-170, 180 и 190 летают более 30 лет и имеют характеристики, подтвержденные многолетней практикой. Данное заявление, по мнению эксперта, является частью информационной политики Маска, направленной на поддержание его имиджа серийного визионера-практика.

«Илон Маск лучше всех в мире умеет использовать свои достижения в самых разных технических отраслях и умеет правильно выстраивать информационный поток. Ему нужны положительные новости о том, что он где-то стал лидером, поставил новые рекорды, у Маска действительно много прекрасных достижений и этот образ позволяет ему преподносить небольшие новости как новые супер-прорывы, но это не всегда так», – заметил Ионин.

По мнению эксперта, Маск является отличным бизнесменом, а бизнес в свою очередь не может существовать без пиара. «Все помнят его прекрасный пиар-ход о котором писал весь мир: когда его любимый автомобиль Raptor под музыку Дэвида Боуи полетел в сторону Марса. Он бизнесмен, и это прекрасно, что в космосе появились люди, которые не просто считают деньги, но и ведут космическое дело как настоящий бизнес, тем более, что пиар у Маска подкрепляется реальными достижениями, а не находится в отрыве от них», – подчеркнул собеседник.

Эксперт отметил, что за последние годы Маск приучил космическое сообщество к правильной мысли: важны не столько технические характеристики двигателя, сколько его стоимость. В частности, крайняя дешевизна двигателей Мерлин, выполненных по технологиям 1960-х и установленных на его ракете Falcon, позволила Маску стать безусловным лидером на рынке коммерческих запусков, напомнил собеседник.

«И тут вдруг оказывается, что Маск начал гнаться за техническим совершенством, за чем он никогда не гнался, и обратная сторона которого – повышение стоимости. Хотелось бы понять, зачем Маск этого добивается, его позиция, что космическая техника должна быть более дешевой, а не ставить рекорды, представлялась мне наиболее правильной», – заметил эксперт.

Напомним, Илон Маск заявил о превосходстве двигателя Raptor над РД-180. Согласно его заявлению, новый двигатель Raptor, разрабатываемый компанией SpaceX, побил рекорд российского двигателя РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания.

В декабре Маск назвал конструкцию российского двигателя РД-180 великолепной. Сообщалось, что российский ракетный двигатель РД-180 будет закупаться Соединенными Штатами у России по меньшей мере до 2023-2024 годов.