Роскосмос согласовал программу полетов космонавтов из ОАЭ на МКС

Роскосмос согласовал программу полетов на Международную космическую станцию (МКС) космонавтов из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«На переговорах в Дубайском космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида Роскосмос согласовал с партнерами программу полетов на МКС космонавтов из ОАЭ. Их подготовка уже ведется в Звездном городке», – написал Рогозин в Twitter.

В то же время источник РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли сообщил, что ОАЭ заплатят госкорпорации «Роскосмос» около 40 млн долларов за недельный полет своего астронавта на Международную космическую станцию.

Делегация госкорпорации «Роскосмос» на этой неделе также проведет переговоры в столице Бахрейна Манаме о полете бахрейнского астронавта на Международную космическую станцию.

Напомним, полет представителя ОАЭ на МКС, планировавшийся на апрель 2019 года, сдвинулся из-за аварии ракеты «Союз-ФГ».

Первыми космонавтами ОАЭ стали военный летчик Хазаа аль-Мансури и инженер сетевой поддержки вооруженных сил страны Султан ан-Нияди. В полет отправится один из двух отобранных кандидатов, второй станет дублером.