Родченков оценил решение ВАДА по российским спортсменам

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что Россия понесла «заслуженное наказание» за «допинговое мошенничество».

«Наконец-то Россия теперь получит наказание, которого она заслуживает, за многие допинговые грехи. Слишком долго Россия использовала допинговое мошенничество и спонсируемую государством преступную деятельность как инструмент внешней политики», – заявил Родченков через своего адвоката Джима Уолдена, сообщает CNN.

Он заявил, что «каждая коррумпированная нация», которая пытается использовать «незаконные российские схемы», должна прислушаться к этому «монументальному решению» ВАДА.

Позже журналист Мартин Циглер опубликовал полный текст заявления Родченкова. В нем говорится, что нужно также постфактум наказать и тех, кто занимался коррупцией в спорте, а также пересмотреть результаты Олимпиад в Лондоне и Сочи.

Russia has "dug its own grave" - "how can any athlete credibly prove their innocence?" says doping system's architect Grigory Rodchenkov pic.twitter.com/6iazbJeT9C — Martyn Ziegler (@martynziegler) December 9, 2019

В понедельник исполнительный комитет ВАДА принял решение лишить Россию права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях в течение четырех лет. Запрет, если он вступит в силу, коснется Олимпиад и чемпионатов мира.

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