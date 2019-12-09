Российские военные получили оборудование для создания виртуальных колон бронетехники

Инженерные войска России получили радиолокационное оборудование, имитирующее движение колонн военной и специальной техники, сообщили в департаменте информации Минобороны.

Так, один радиолокационный комплект может сформировать «виртуальную колонну из 10 единиц техники на маршруте протяженностью 2,5 км. Изделие позволяет соединять в одну цепь до трех комплектов», сообщает «Интерфакс».

В состав комплекта вошли головные датчики и управляемые приборы. Датчики позволяют мониторить местность и при облучении радиолокационными системами передавать сигнал приборам о формировании ложных единиц движущейся техники. Первую партию доставят на центральную инженерную базу, позже она будет отправлена в соединения и воинские части инженерных войск.

В августе инженерные войска впервые применили новейшую технику – сверхтяжелый паром и перспективный катер.