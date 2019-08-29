Инженерные войска впервые применили новейшую технику

В ходе практических учений понтонно-переправочными подразделениями на Волге в Сызрани, где оборудована паромная переправа, инженерные войска впервые применили сверхтяжелый паром и перспективный катер, сообщили в Минобороны.

«Инженерные войска в ходе спецучений впервые применили сверхтяжелый паром и инженерно-разведывательный катер на воздушной подушке ИРК. Катер является перспективной разработкой, прошедший государственные испытания и планируется к принятию на вооружение инженерными войсками. 720-ти тонный паром использовали для переброски техники», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Там добавили, что паром способен вместить до 40 грузовых автомобилей и способен осуществлять переправу техники при повышенных ветровых и волновых нагрузках, а также единичную технику массой до 120 тонн.

Паромы буксировали современные буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.

В конце июля командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин сообщил о решении Минобороны возродить ликвидированные за последние 30 лет понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные бригады.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала, как российская армия готовится форсировать реки Европы.

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