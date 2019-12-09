Экс-депутата Рады осудили за нападение на российское посольство в Киеве

Экс-депутат Верховной рады Николай Рудьковский признан виновным в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году, сообщает Следственный комитет.

В июле 2014 года несколько граждан Украины из числа националистических организаций «Правый сектор*» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), «Азов» и других совершили нападение на Посольство Российской Федерации, к нападению присоединился и Рудьковский, сообщается на сайте ведомства.

Нападавшие забросали административное здание посольства камнями, попытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий, с помощью топоров, палок, ломов и других предметов они повредили дипломатические автомобили.

Целью Рудьковского, считает следствие, было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами.

В результате действий депутата и других нарушителей ущерб Министерству иностранных дел России составил 14 млн рублей.

«Приговором суда Рудьковскому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – отметили в СК.

Напомним, сам экс-парламентарий полностью признал свою вину.