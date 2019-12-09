Эрдоган ввел налог на проживание в отелях Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.

Текст документа опубликован в официальном издании Resmi Gazetе. Ранее Эрдоган отравил этот закон на доработку, но его возражения касались лишь налогообложения производителей электроэнергии, передает РИА «Новости».

Напомним, в ноябре турецкие СМИ сообщали, что в следующем году в Турции предлагается ввести новый сбор на проживание в отелях в размере от 6 до 18 лир в сутки, таким образом туристы за отдых в пятизвездочном отеле должны будут дополнительно платить около 1,4 тыс. рублей (22 доллара).

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