Глава МАГАТЭ назвал сериал «Чернобыль» вымыслом

Американо-британский сериал «Чернобыль», вышедший на телеканале HBO, не является документальным фильмом, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он призвал не путать шоу с реальностью.

«Это занимательный сериал. Но это все-таки художественный вымысел, основанный на реальных фактах. Нельзя забывать, что это не документальный фильм. Потому что люди часто путают эти вещи», – приводит его слова РИА «Новости».

Гросси отметил, что авария продолжает вызывать интерес общественности. Те события остаются в памяти людей по всему миру, поскольку это был «крупный, драматичный эпизод в истории».

По его мнению, из аварии на Чернобыльской АЭС был извлечен урок. «Единственный положительный момент в авариях в том, что они учат. Один инцидент позволяет предотвращать другие», – сказал Гросси.

С момента аварии в Чернобыле ядерная безопасность сделала гигантский скачок вперед, подчеркнул глава МАГАТЭ.

«Речь о другой стране. Это больше не СССР. Произошло много институционных изменений, безопасность ядерных установок сильно улучшилась», – подчеркнул Гросси.

Напомним, титулованный мини-сериал «Чернобыль» критиковали за искажение фактов. Так, один из ликвидаторов аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала обманули зрителей.

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