Корабли Северного флота попали в мощный шторм в Норвежском море

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Кондопога» ВМФ России, выполняющие задачи по плану похода в Норвежском море, попали в пятибалльный шторм, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Скорость ветра в районе плавания кораблей в порывах превышает 20 метров в секунду», – передает РИА «Новости» сообщение Севфлота.

Сообщается, что корабли следуют в направлении Северного моря, их экипажи выполнили мероприятия при плавании в штормовых условиях, проверили надежность крепления материальной части, оборудования и грузов.

В пресс-службе подчеркнули, что на кораблях приняты меры по исключению нахождения личного состава на верхней палубе.

«Военнослужащие, несущие вахту на сигнальных мостиках и других открытых площадках, обеспечены теплым и непромокаемым обмундированием и средствами спасения на воде», – сообщили на флоте.

С момента выхода из главной базы Северного флота – Североморска – корабли прошли около 1 тыс. морских миль. Они двигаются экономичным ходом.

В сентябре экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога» провели стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Кинжал».