Опубликовано видео стрельб из корабельных комплексов «Кинжал»

Минобороны опубликовало видео стрельб кораблей арктической группировки Северного флота, проведенные в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. На кадры попали стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Кинжал», артиллерийских установок АК-100, АК-725.

В учениях приняли участие экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога». Было отработано воздушное нападение условного противника, по которому велся огонь из зенитных ракетных комплексов «Кинжал», установок АК-100, АК-725 и зенитных комплексов АК-630, передает РИА «Новости».

Также отрабатывались постановки противнику помех комплексами радиоэлектронной борьбы.

Учение велось в условиях шторма – волнение моря достигало четырех баллов, сопровождалось сильным порывистым ветром.

Речь идет о ЗРК «Кинжал» (экспортное наименование – «Клинок»). Это советский и российский многоканальный, всепогодный зенитно-ракетный комплекс морского базирования. Он предназначен для отражения массированных налетов, которые сопровождаются атакой низколетящих противокорабельных и противорадиолокационных ракет, а также управляемых и неуправляемых бомб. Действует в ближней зоне – до 12 км.

Разработан в НПО «Альтаир», принят на вооружение в 1989 году.