Сенцову не разрешили выступить на церемонии вручения премии Европейской киноакадемии

На 32-й церемонии вручения премии Европейской киноакадемии European Film Awards в Берлине украинского режиссера, осужденного в России по статье о терроризме, Олега Сенцова вызвали на сцену, но не дали ему выступить.

«Сидеть в одном ряду со всеми этими людьми: Бинош, Херцогом, Холланд, Вендерсом, Альмадоваром, Павликовским – было большой честью для меня. И когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень удивительный момент. Правда, мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся», – написал Сенцов в своем Facebook.

Он признался, что его «немой номер» не пришелся ему по душе.

«А когда выяснилось, что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане «Москва», многое стало понятно. Конечно, я туда не пошел – мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов», – заявил Сенцов.

После возвращения из российской тюрьмы режиссер Сенцов отметился несколькими громкими заявлениями, потребовав, в частности, вернуть Украине ядерную бомбу, а также решил создать общественную организацию.