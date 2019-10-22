Сенцов решил создать общественную организацию

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов после получения премии Ukrainian ID Awards в Киеве рассказал о планах создать свою общественную организацию.

«Сейчас такое время, я везде катаюсь, всем интересен, но это недолго продлится, полгода максимум. Потом я всем надоем, и необходимо делать это более профессионально. Поэтому я сегодня принял решение о создании общественной организации, в которой буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы – правозащитной и культурной», – цитирует Сенцова «Укринформ».

Он отметил, что для работы этой организации может быть создан фонд. «Может, даже я назову его своим именем, чтобы под свое имя брать деньги», – уточнил режиссер.

Кроме того, Сенцов сообщил, что кроме личной жизни ему важны также общественная деятельность и кино. «Но я разделяю эти вещи... Я снимаю о том, что мне интересно, – то, что внутри меня. А общественная деятельность – это внешнее, то, что нужно для страны, для ребят, которые в тюрьме. Вот этим я занимаюсь», – пояснил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о неполиткорректном заявлении Сенцова, который назвал россиян и украинцев братьями, отправив при этом граждан России в СССР.

Напомним, Сенцов вошел в число 35 украинцев, которых обменяли на 35 россиян.