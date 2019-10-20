Взгляд
20 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Литва пытается улучшить отношения с Россией через шпионов

Евгений Матайтис шпионил в Калининграде на литовскую разведку – и теперь может стать одним из фигурантов обменаФото: кадр канала Россия
Целая серия признаков говорит о том, что Россия и Литва готовятся к обмену лиц, арестованных в обеих странах за шпионаж. О каких людях идет речь, за какие именно преступления они осуждены в своих странах, какие существуют препятствия для такого обмена – и почему к происходящему хочет примазаться и Норвегия? Подробности...
Перейти а раздел…

Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

Попасть на этот полигон не так-то просто даже специально уполномоченным людям - не то что американским разведчикамФото: Stringer/Reuters
Удивительные приключения организовали себе в России сразу три высокопоставленных офицера американской разведки. Они были задержаны в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России. Как их удалось распознать, почему разведка проводилась именно такими методами и были ли шансы на успех операции? Подробности...
Перейти а раздел…

Сенцов ошибочно отправил россиян в СССР

Олег Сенцов считает, что россияне хотят вернуться в Советский СоюзФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Помилованный в России Олег Сенцов сделал неполиткорректные для Украины заявления. В частности, он рассказал, что россияне и украинцы – это братские народы. При этом Сенцов отметил и разницу. Украинцы, как он считает, якобы выбирают европейские ценности, а россияне – стремятся в СССР. Но социология и уровень экономики показывают, что россияне – гораздо большие европейцы, чем жители Украины.  Подробности...
Перейти а раздел…

Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
Перейти а раздел…

В спортзале надо выбирать женщин

Илья Переседов, журналист
Если часто ходить в спортзал, понимаешь, какая тотальная безотцовщина накрыла Россию. Большинство городских мужчин посещают зал вовсе не затем, чтобы стать сильнее и краше. Они оплачивают услуги тренера для того, чтобы какое-то время просто побыть рядом с большим и могучим мачо. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Кто выиграл от остановки турецкой операции против курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Соединенные Штаты договорились с Эрдоганом официально прекратить военную операцию против курдов – но лишь после того, как американский интерес в ней был соблюден. Как, кстати, российский и сирийский. Подробности...

Зеленский сделал выбор в пользу войны

Глеб Простаков, журналист
Политика президента Украины, на первый взгляд, иррациональна. На самом деле, «шаг вперед, два шага назад» – сознательная тактика президента, позволяющая ему не предпринимать ровным счетом ничего как можно дольше. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Куда бегут русские жены

    Как прячутся подлодки

    Обсуждение: 10 комментариев

    Самые важные закрытые города России

      Перейти а раздел…

      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
      Подробности...

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

          Перейти а раздел…
          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт оценил договоренности США и Турции о разделе Сирии
              Стало известно о разрушении сразу пяти дамб в Красноярском краеКолонна американских военных направилась из Ирака в СириюЛавров рассказал о дипломатических «разводках»Сатановский назвал главную проблему в отношениях России и США
              Марк Розовский пристыдил грузинских радикаловВ Кремле предупредили о последствиях операции Турции в СирииНовак назвал условие партнерства с Украиной по газуКаршеринговая машина протаранила клумбу у здания Минобороны в Москве
              Сотни людей в центре Тель-Авива потребовали от России освободить Нааму ИссахарЭксперт оценил договоренности США и Турции о разделе СирииСудно с американскими катерами для Украины зашло в Черное мореНа брошенной американцами базе в Сирии нашли книги о Гарри Поттере и шприцы

              «Россия вернула могущество»


              Британцы признали Путина самым влиятельным лидером на Ближнем Востоке

              «Это очень лично»


              Лавров назвал период в истории России, за который ему стыдно

              пришли и взяли


              На базе под Манбиджем нашли брошенный флаг спецназа США с надписью «Приди и возьми»

              Видео

              ближний восток


              Турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии

              Фантомная неполноценность


              Откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани»

              наркотики и проститутки


              Украина станет притоном для всей Европы

              Женевские конвенции


              Один из инструментов давления на Россию уходит в прошлое

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Сознательная тактика


              Глеб Простаков: Зеленский сделал выбор в пользу войны

              Стремительное движение


              Дмитрий Дробницкий: Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке

              Инциденты за границей


              Ирина Алкснис: Поездки за границу становятся опасными

              на ваш взгляд


              В каком союзе вы хотели бы жить?

              Сенцов ошибочно отправил россиян в СССР

              Олег Сенцов считает, что россияне хотят вернуться в Советский Союз   20 октября 2019, 16:50
              Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
              Текст: Анастасия Куликова,
              Оксана Борисова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Помилованный в России Олег Сенцов сделал неполиткорректные для Украины заявления. В частности, он рассказал, что россияне и украинцы – это братские народы. При этом Сенцов отметил и разницу. Украинцы, как он считает, якобы выбирают европейские ценности, а россияне – стремятся в СССР. Но социология и уровень экономики показывают, что россияне – гораздо большие европейцы, чем жители Украины.

              На днях немецкое издание Der Spiegel опубликовало развернутое интервью с украинским режиссером (а, скорее, все-таки – с политическим активистом и террористом) Олегом Сенцовым. Это не первое интервью Сенцова западной прессе после его возвращения на Украину в результате обмена заключенными. Но, пожалуй, оно стало самым «крамольным». Описывая свое пребывание в российской колонии, Сенцов признал: «Не было открытой агрессии против меня как украинца». Более того, он позволил себе следующее утверждение: «Мы, русские и украинцы, родственные народы. Мы, по сути, братья – и между нами мало различий».

              Да, все сопровождалось дежурной руганью в адрес российской власти и рассуждениями о якобы политической пассивности россиян. Но факт есть факт: Сенцов, чье освобождение дружно требовали «украинские патриоты», начиная с Петра Порошенко и до вождей националистов, сейчас позволил себе высказывание, которое прямо противоречит девизу, сформулированному на Майдане: «Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери». «Нет у нас никаких братских народов во время войны», – говорил тот же Порошенко в августе 2015 года. Позже он не раз заявлял о «последних прощаниях» Украины «с Российской империей и Советским Союзом», то есть с общим историческим наследием, начиная как минимум с XVIII века. Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский высказывается куда мягче, но и он старается учесть мнение радикальных националистов. И вдруг речь о братских народах заводит живой символ «борьбы с российской оккупацией» Крыма.

              Похоже, что Сенцов так же разочарует свою группу поддержки, как в свое время разочаровала Надежда Савченко, проделавшая путь от «узницы совести» и героини до национал-предательницы, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политэмигрант с Украины, публицист Александр Чаленко.

              «Есть живой человек Олег Сенцов, а есть Олег Сенцов как миф. Точно так же, как есть живая Надежда Савченко, а был миф, который вокруг нее создавали, когда она была в заключении, – заметил Чаленко. – Сейчас все увидят реального Сенцова, крымчанина, человека абсолютно русского по происхождению, который будет говорить не то, что должен вещать «Сенцов-миф».

              Вернувшись из российского заключения на Украину, Сенцов начал вроде бы с идеологически выверенных заявлений. Так, в интервью Deutsche Welle он вещал о том, что хотел бы увидеть Владимира Путина на скамье подсудимых Гаагского трибунала, он обещал вернуться в Крым «на танках». Но дальше что-то пошло не так. В сентябре в интервью киевскому изданию «Страна» Сенцов заявил, что в Крыму, где он родился и прожил большую часть жизни, всегда были сильны пророссийские настроения. Более того, признал Сенцов, часть вины в этом лежит на Украине, которая проводила в Крыму неверную политику. «Россия оказалась более комфортна, чем Украина, к сожалению», – говорил Сенцов.

              Чаленко проводит параллели с заявлениями Надежды Савченко, от которой ждали ура-патриотической риторики, но которая внезапно стала говорить о необходимости мира в Донбассе – просто потому, что такова была ее точка зрения. По мнению собеседника,

              «в Сенцове еще успеют разочароваться, и его просто будут бить – он станет таким же предателем, как и Савченко».

              «Он, похоже, не может врать и рассказывать, что по Москве медведи ходят, но начинает говорить, как есть», – добавил Чаленко, отмечая, что оговорка о «России, более комфортной, чем Украина», показательна. Даже бывший российский журналист Аркадий Бабченко, перебравшийся в Киев и прославившийся своими русофобскими выпадами, недавно заговорил о том же, указал Чаленко. В своем Telegram-канале Бабченко внезапно разразился настоящим гимном похорошевшей Москве и богатеющей России: «Небоскребы, стекло и мрамор, хайвеи, четыре аэропорта, электричество и золото, скорости и расстояния, миллионы людей и миллиарды баксов. Метро с USB-портами. Мрамор и панно. Железные дороги с двухэтажными поездами...».

              «Вот и Аркадий Бабченко написал о том, что Москва крутая, а «ваши Европы» – коровник», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД украинский политтехнолог Василий Стоякин. «Это встретило некоторое недопонимание среди его подписчиков, читателей, но, надеюсь, убивать его за это никто не будет», – добавил собеседник. В отличие от Александра Чаленко, Стоякин полагает, что Сенцову после интервью Der Spiegel вряд ли будет грозить системный остракизм. «Нормально будет жить Сенцов. Что с ним случится? Украина все-таки демократическое государство с относительной свободой слова. Говорить что-то, пусть даже не одобренное официальной идеологией, можно. Если ему случайно не «прилетит» от кого-то – то мне не кажется, что ему может что-то угрожать».

              Тем более, отмечают эксперты, что Сенцов все-таки попытался выйти на политически верную линию и все-таки развести два народа, украинский и русский. Но сделал это он довольно своеобразно. «Между Россией и Украиной нет даже конфликта. Это скорее конфликт между мировоззрениями. С одной стороны, это те, кто хочет жить по цивилизованным, европейским принципам, а другие хотят жить в Советском Союзе», – заявил Сенцов в интервью Spiegel.

              Тезис не выдерживает критики, заметил Стоякин. «Если говорить о том, что россияне хотят в СССР, то, насколько я помню, ничего подобного нынешние социологические исследования не фиксируют», – заметил эксперт. Да, согласно январскому опросу «Левада-центра», о распаде Советского Союза сожалеют 66% опрошенных россиян, но, как отмечают эксперты, речь идет скорее о ностальгии по «нерушимому союзу» республик, но не о коммунистической идеологии или плановой экономике.

              «В России относительно велика доля людей, которая хотела бы вернуться к формату какого-нибудь союза, но речь идет не о Советском Союзе.

              Россия в значительной степени другая страна, чем та, которая была 20-30 лет назад. Это совершенно другое государство с рыночной экономикой, с иной политической системой, поэтому говорить о том, что «они хотят жить в СССР», скорее всего, преувеличение», – считает Стоякин.

              Июньский опрос того же «Левада-центра» показал: 24% рассказали о том, что у них Советский Союз ассоциируется с большими очередями и дефицитом. Среди положительных черт 43% отметили отсутствие межнациональных конфликтов в едином государстве и 59% – заботу государства о людях. Что интересно, такой социальный патернализм – это по сути то, что украинцы ожидают от Евросоюза, указывают эксперты. «Очевидно, что гражданам Украины (около 50% которых, по данным социологов, выступает за вхождение страны в ЕС) хотелось бы иметь такой уровень жизни, такой уровень социальной защиты, как в Европейском союзе, иметь развитую европейскую экономику, но при этом не нести тех обязательств, которые несут граждане Евросоюза – налогов и всего остального», – заметил Василий Стоякин.

              На словах украинцы – большие европейцы, чем россияне, но россияне раньше включились в стихию рыночной экономики, «при всей тяге к социальной справедливости», они не так патерналистски настроены, не так уповают на государство, как украинцы, считает Стоякин. С ним отчасти не согласен Александр Чаленко. С его точки зрения, проводить какие-либо различия между жителями России и Украины (во всяком случае, жителями центра и юго-востока Украины) бессмысленно, поскольку, как он считает, «великороссы и южные русские представляют собой даже не два субэтноса, а две субкультуры одного и того же народа». «Большинство населения, живущего на территории Украины – русское. У них русский литературный язык, менталитет, гастрономические вкусы. Поэтому у любого человека, приехавшего из Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга на Украину, не произойдет никакого культурного потрясения. Потому что мы один народ. Я живу в Москве уже пять лет и разницы никакой не вижу», – добавил Чаленко. Разница между Москвой и Киевом, по его мнению, лишь в том, что Москва сейчас объективно ближе к европейским стандартам уровня жизни, чем Киев.

              «Говорить о том, что жители Украины ориентированы на Европу, а жители России – не ориентированы, не имеет никакого смысла, – считает Чаленко. – Русский народ – и так европейский народ с тех пор, как Петр Первый прорубил окно в Европу. Украинцев – миллионов 40, великороссов – 150 млн, и белорусов – около 10 млн. Получается, что вся русская нация – 200 миллионов. Это крупнейшая нация Европы. Было бы здорово, если бы это была одна территория. СССР – это наше прошлое. Наше будущее – это возрождение единой исторической России, воссоединение всего русского народа, который в таком случае не просто «войдет в Европу», но будет отвечать за судьбу Европы, потеснив немцев».

              На ваш взгляд

               
              В каком союзе вы хотели бы жить?





              Обсуждение: 65 комментариев

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............