Сенцов ошибочно отправил россиян в СССР

Помилованный в России Олег Сенцов сделал неполиткорректные для Украины заявления. В частности, он рассказал, что россияне и украинцы – это братские народы. При этом Сенцов отметил и разницу. Украинцы, как он считает, якобы выбирают европейские ценности, а россияне – стремятся в СССР. Но социология и уровень экономики показывают, что россияне – гораздо большие европейцы, чем жители Украины.

На днях немецкое издание Der Spiegel опубликовало развернутое интервью с украинским режиссером (а, скорее, все-таки – с политическим активистом и террористом) Олегом Сенцовым. Это не первое интервью Сенцова западной прессе после его возвращения на Украину в результате обмена заключенными. Но, пожалуй, оно стало самым «крамольным». Описывая свое пребывание в российской колонии, Сенцов признал: «Не было открытой агрессии против меня как украинца». Более того, он позволил себе следующее утверждение: «Мы, русские и украинцы, родственные народы. Мы, по сути, братья – и между нами мало различий».

Да, все сопровождалось дежурной руганью в адрес российской власти и рассуждениями о якобы политической пассивности россиян. Но факт есть факт: Сенцов, чье освобождение дружно требовали «украинские патриоты», начиная с Петра Порошенко и до вождей националистов, сейчас позволил себе высказывание, которое прямо противоречит девизу, сформулированному на Майдане: «Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери». «Нет у нас никаких братских народов во время войны», – говорил тот же Порошенко в августе 2015 года. Позже он не раз заявлял о «последних прощаниях» Украины «с Российской империей и Советским Союзом», то есть с общим историческим наследием, начиная как минимум с XVIII века. Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский высказывается куда мягче, но и он старается учесть мнение радикальных националистов. И вдруг речь о братских народах заводит живой символ «борьбы с российской оккупацией» Крыма.

Похоже, что Сенцов так же разочарует свою группу поддержки, как в свое время разочаровала Надежда Савченко, проделавшая путь от «узницы совести» и героини до национал-предательницы, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политэмигрант с Украины, публицист Александр Чаленко.

«Есть живой человек Олег Сенцов, а есть Олег Сенцов как миф. Точно так же, как есть живая Надежда Савченко, а был миф, который вокруг нее создавали, когда она была в заключении, – заметил Чаленко. – Сейчас все увидят реального Сенцова, крымчанина, человека абсолютно русского по происхождению, который будет говорить не то, что должен вещать «Сенцов-миф».

Вернувшись из российского заключения на Украину, Сенцов начал вроде бы с идеологически выверенных заявлений. Так, в интервью Deutsche Welle он вещал о том, что хотел бы увидеть Владимира Путина на скамье подсудимых Гаагского трибунала, он обещал вернуться в Крым «на танках». Но дальше что-то пошло не так. В сентябре в интервью киевскому изданию «Страна» Сенцов заявил, что в Крыму, где он родился и прожил большую часть жизни, всегда были сильны пророссийские настроения. Более того, признал Сенцов, часть вины в этом лежит на Украине, которая проводила в Крыму неверную политику. «Россия оказалась более комфортна, чем Украина, к сожалению», – говорил Сенцов.

Чаленко проводит параллели с заявлениями Надежды Савченко, от которой ждали ура-патриотической риторики, но которая внезапно стала говорить о необходимости мира в Донбассе – просто потому, что такова была ее точка зрения. По мнению собеседника,

«в Сенцове еще успеют разочароваться, и его просто будут бить – он станет таким же предателем, как и Савченко».

«Он, похоже, не может врать и рассказывать, что по Москве медведи ходят, но начинает говорить, как есть», – добавил Чаленко, отмечая, что оговорка о «России, более комфортной, чем Украина», показательна. Даже бывший российский журналист Аркадий Бабченко, перебравшийся в Киев и прославившийся своими русофобскими выпадами, недавно заговорил о том же, указал Чаленко. В своем Telegram-канале Бабченко внезапно разразился настоящим гимном похорошевшей Москве и богатеющей России: «Небоскребы, стекло и мрамор, хайвеи, четыре аэропорта, электричество и золото, скорости и расстояния, миллионы людей и миллиарды баксов. Метро с USB-портами. Мрамор и панно. Железные дороги с двухэтажными поездами...».

«Вот и Аркадий Бабченко написал о том, что Москва крутая, а «ваши Европы» – коровник», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД украинский политтехнолог Василий Стоякин. «Это встретило некоторое недопонимание среди его подписчиков, читателей, но, надеюсь, убивать его за это никто не будет», – добавил собеседник. В отличие от Александра Чаленко, Стоякин полагает, что Сенцову после интервью Der Spiegel вряд ли будет грозить системный остракизм. «Нормально будет жить Сенцов. Что с ним случится? Украина все-таки демократическое государство с относительной свободой слова. Говорить что-то, пусть даже не одобренное официальной идеологией, можно. Если ему случайно не «прилетит» от кого-то – то мне не кажется, что ему может что-то угрожать».

Тем более, отмечают эксперты, что Сенцов все-таки попытался выйти на политически верную линию и все-таки развести два народа, украинский и русский. Но сделал это он довольно своеобразно. «Между Россией и Украиной нет даже конфликта. Это скорее конфликт между мировоззрениями. С одной стороны, это те, кто хочет жить по цивилизованным, европейским принципам, а другие хотят жить в Советском Союзе», – заявил Сенцов в интервью Spiegel.

Тезис не выдерживает критики, заметил Стоякин. «Если говорить о том, что россияне хотят в СССР, то, насколько я помню, ничего подобного нынешние социологические исследования не фиксируют», – заметил эксперт. Да, согласно январскому опросу «Левада-центра», о распаде Советского Союза сожалеют 66% опрошенных россиян, но, как отмечают эксперты, речь идет скорее о ностальгии по «нерушимому союзу» республик, но не о коммунистической идеологии или плановой экономике.

«В России относительно велика доля людей, которая хотела бы вернуться к формату какого-нибудь союза, но речь идет не о Советском Союзе.

Россия в значительной степени другая страна, чем та, которая была 20-30 лет назад. Это совершенно другое государство с рыночной экономикой, с иной политической системой, поэтому говорить о том, что «они хотят жить в СССР», скорее всего, преувеличение», – считает Стоякин.

Июньский опрос того же «Левада-центра» показал: 24% рассказали о том, что у них Советский Союз ассоциируется с большими очередями и дефицитом. Среди положительных черт 43% отметили отсутствие межнациональных конфликтов в едином государстве и 59% – заботу государства о людях. Что интересно, такой социальный патернализм – это по сути то, что украинцы ожидают от Евросоюза, указывают эксперты. «Очевидно, что гражданам Украины (около 50% которых, по данным социологов, выступает за вхождение страны в ЕС) хотелось бы иметь такой уровень жизни, такой уровень социальной защиты, как в Европейском союзе, иметь развитую европейскую экономику, но при этом не нести тех обязательств, которые несут граждане Евросоюза – налогов и всего остального», – заметил Василий Стоякин.

На эту тему

На словах украинцы – большие европейцы, чем россияне, но россияне раньше включились в стихию рыночной экономики, «при всей тяге к социальной справедливости», они не так патерналистски настроены, не так уповают на государство, как украинцы, считает Стоякин. С ним отчасти не согласен Александр Чаленко. С его точки зрения, проводить какие-либо различия между жителями России и Украины (во всяком случае, жителями центра и юго-востока Украины) бессмысленно, поскольку, как он считает, «великороссы и южные русские представляют собой даже не два субэтноса, а две субкультуры одного и того же народа». «Большинство населения, живущего на территории Украины – русское. У них русский литературный язык, менталитет, гастрономические вкусы. Поэтому у любого человека, приехавшего из Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга на Украину, не произойдет никакого культурного потрясения. Потому что мы один народ. Я живу в Москве уже пять лет и разницы никакой не вижу», – добавил Чаленко. Разница между Москвой и Киевом, по его мнению, лишь в том, что Москва сейчас объективно ближе к европейским стандартам уровня жизни, чем Киев.

«Говорить о том, что жители Украины ориентированы на Европу, а жители России – не ориентированы, не имеет никакого смысла, – считает Чаленко. – Русский народ – и так европейский народ с тех пор, как Петр Первый прорубил окно в Европу. Украинцев – миллионов 40, великороссов – 150 млн, и белорусов – около 10 млн. Получается, что вся русская нация – 200 миллионов. Это крупнейшая нация Европы. Было бы здорово, если бы это была одна территория. СССР – это наше прошлое. Наше будущее – это возрождение единой исторической России, воссоединение всего русского народа, который в таком случае не просто «войдет в Европу», но будет отвечать за судьбу Европы, потеснив немцев».

На ваш взгляд В каком союзе вы хотели бы жить? В Советском Союзе

В Европейском союзе

В Евразийском союзе

В другом (указать в комментариях)

Я противник союзов



Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД