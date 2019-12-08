Путин поздравил Фрейндлих с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 85-летним юбилеем. Глава государства отметил, что актриса «по праву снискала высокое профессиональное признание, а главное – искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа».

«Важно, что и сегодня Ваша жизнь наполнена творчеством, и Вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойденным актерским мастерством», – говорится в телеграмме президента, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Путин пожелал Фрейндлих успехов, здоровья и благополучия.

Поздравил Фрейндлих и глава Белоруссии Александр Лукашенко. «Ваши роли излучают жизнелюбие и оптимизм, очаровывают богатством чувств, раскрывают красоту женской души. Вы по праву являетесь одной из самых ярких звезд современности», – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы Белоруссии.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Популярность в кино ей принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977), в которой актриса сыграла Людмилу Прокофьевну Калугину. После выхода фильма Фрейндлих была признана актрисой года по версии журнала «Советский экран». Также актриса исполнила роли в фильмах «Полосатый рейс» (1961), «Соломенная шляпка» (1974), «Старомодная комедия» (1979), «Жестокий романс» (1984), «Подмосковные вечера» (1994), «На Верхней Масловке» (2005), «Линия Марты» (2014) и других картинах.

Фрейндлих более 20 лет проработала в театре им. Ленсовета, она сыграла в общей сложности порядка 30 ярких ролей. В 1983 году перешла в труппу БДТ, в репертуаре этого театра у актрисы сейчас пять спектаклей, в том числе созданных специально для нее. Это «Алиса», поставленная Андреем Могучим, и новая работа – «Волнение» по пьесе, которую сочинил и поставил для Фрейндлих драматург и режиссер Иван Вырыпаев.