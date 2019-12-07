Мэр Липецка объяснила появление видео с матом

Глава Липецка Евгения Уваркина подтвердила, что действительно является героиней опубликованного в Сети видео, на котором слышна нецензурная брань. Мат звучал в личной беседе, глава города никого не хотела оскорбить, заявила представитель пресс-службы мэрии Липецка Мария Попова.

«Я записала видео, которое отправила в чат рабочей группы. Это была личная беседа, в которой я никого не оскорбляла. Кто-то из участников группы в WhatsApp поступил непорядочно – сделал личное публичным», – передает ТАСС заявление Уваркиной, предоставленное ее пресс-службой.

Уточняется, что видео было снято 3 декабря в парке Липецка, который находится на реконструкции и должен быть сдан 28 декабря. В день записи видео в парке не работала строительная техника, практически не было рабочих. Но после возмущения главы города работа возобновилась и в настоящее время идет активно.

В субботу в Сети появилось видео, на котором Уваркина совершает обход Нижнего парка города, нецензурно критикуя ход работ.

Уваркина не впервые оказывается в центре скандала. Так, в апреле она извинялась за слова о «еврейской фамилии», прозвучавшие во время ее публичного выступления на встрече с жителями города.