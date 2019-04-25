Врио главы Липецка извинилась за слова о «еврейской фамилии»

Временно исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина принесла извинения за слова о «еврейской фамилии», прозвучавшие во время ее публичного выступления на встрече с жителями города.

В обращении на странице в Instagram Уваркина подчеркнула, что с уважением относится к представителям всех национальностей и конфессий, и отметила, что сама воспитана в многонациональной семье.

«Прекрасно понимаю, что фраза, сказанная мной на общественных слушаниях, совершенно неуместна. Прекрасно осознаю, что задела чувства многих людей. И как человек, и как руководитель прошу прощения у всех, кого оскорбили мои слова», – добавила врио главы города.

Ранее сообщалось, что на встрече с жителями Липецка Уваркина спросила одного из выступивших из зала мужчин: «У вас какая фамилия?» Мужчина ответил «Беликов», на что врио главы Липецка сказала: «А я думала, какая-то еврейская фамилия. Потому что два вопроса таких...» В социальных сетях ее слова вызвали негодование.

Уваркина назначена первым заместителем главы Липецка – исполняющим обязанности мэра с 1 апреля 2019 года, до этого была учредителем и председателем правления группы компаний «Трио», руководителем наблюдательного совета СПССК «Объединенные производители молока», председателем совета директоров ассоциации сельхозпроизводителей региона и комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты России.