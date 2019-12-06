Фанаты «Зенита» ушли с трибуны на матче РПЛ в поддержку болельщиков «Спартака»

Фанаты петербургского «Зенита» на 40-й минуте матча с «Динамо» 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ушли с трибуны в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака».

Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало фанатов всех команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с давлением на объединения болельщиков. В субботу «Зенит» встречается на своем поле с «Динамо», сообщает РИА «Новости».

Напомним, московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

В минувшее воскресенье в Петербурге накануне матча между местным «Зенитом» и московским «Спартаком» задержали более 80 фанатов столичного клуба.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 15 суток троих болельщиков московского «Спартака» за нецензурную брань в общественном месте.

Лидера фанатов «Спартака» Валерия Бевза оштрафовали на 5 тыс. рублей и запретили на полтора года посещать матчи из-за оскорбления Дзюбы.

Сам Дзюба призвал не наказывать оскорблявших его болельщиков.