Песков опроверг влияние высылки Берлином дипломатов на диалог Путина с немецким бизнесом

Представители немецкого бизнеса на встрече с президентом России Владимиром Путиным не разговаривали на тему высылки двух российских послов из Берлина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эта тема никак не влияла [на атмосферу встречи], поскольку она не упоминалась никем», – пояснил представитель Кремля, передает ТАСС.

Он добавил, что у Путина и представителей бизнеса прошел «предметный деловой разговор».

В среду МИД Германии объявил двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили. МИД пригрозил комплексом ответных мер на высылку российских дипломатов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.