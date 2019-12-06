Московский метрополитен объяснил наличие камер в туалетах

Камеры видеонаблюдения установлены во всех туалетах в метро для безопасности и включаются только после того, как посетитель покинул кабинку, сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

Ранее в Сети появилось видео из туалетного комплекса на станции «Цветной бульвар», где прямо над унитазом расположена камера. Видео опубликовано в Twitter «Московские новости».

В туалетах, установленных в метро нашли видеокамеры прямо над унитазами pic.twitter.com/9vaxojye2A — Московские новости (@moskow_vk) 6 декабря 2019 г.

«Действительно, все туалетные комплексы московского метро оснащены камерами. Это необходимо для безопасности. После того как посетитель покидает кабинку, камера выезжает, и оператор проверяет, чтобы в кабинке не осталось никаких посторонних предметов», – рассказали в пресс-службе метрополитена РИА «Новости».

Отмечается, что на станцию немедленно поступит сигнал в случае, если в кабинке обнаружатся забытые или оставленные вещи, и туалет проверят.

По заявлению метрополитена, на станции «Цветной бульвар» камера пока не подключена, так как туалетный комплекс сейчас работает в тестовом режиме.

«Когда камера будет подключена, она будет выезжать только после того, как посетитель покинул кабину, ...чтобы удостовериться, что в кабине ничего не оставлено и туалетный модуль пригоден для дальнейшего посещения», – уточнили в пресс-службе.

Ранее обсуждался вопрос, к чему может привести внедрение системы оплаты проезда в метро через распознавание лиц.