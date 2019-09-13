За нами следят и будут следить еще больше

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Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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Для ядерной войны появились новые причины

Угроза ядерной войны между Москвой и Вашингтоном вновь перестала казаться фантастикойФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
МИД России выступил с предупреждением об усилении риска ядерной войны. Причем она может вспыхнуть даже вопреки желанию обеих сторон, абсолютно случайно. Виной тому – разрыв договоров между Москвой и Вашингтоном, а также общая напряженность в международных отношениях. Есть и другие факторы, которые могут привести к нажатию «красной кнопки». Подробности...
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Малую авиацию в России воскресят советскими разработками

Моноплан Ан-14 или «Пчелка» выпускался до 1972 годаФото: Муравин Юрий/ТАСС
Неожиданным результатом завершился конкурс проектов самолетов, которые должны заменить «кукурузник» Ан-2 – «рабочую лошадку» малой гражданской авиации. Совсем недавно «преемником» советского самолета называли биплан «Байкал», почти готовый к производству. Но Минпромторг сделал ставку на проект, который очень далек от реализации. В чем недостатки и преимущества у выбранной замены «кукурузнику»? Подробности...
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Окружение Зеленского засомневалось в НАТО

Зеленский выразил готовность обсудить «формулу Штайнмайера», чего давно добивалась и МоскваФото: Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС
Киев намекнул на свою готовность к уступкам Москве. В окружении Зеленского прозвучали заявления о возможной высылке с Украины американских военных инструкторов и отказе от курса на вступление в НАТО. Радикалы обвинили Зеленского в том, что тот «отдался Кремлю». Впрочем, сам президент Украины заявил, что намерен в ближайшее время продолжить общение с Путиным. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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За нами следят и будут следить еще больше

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Новые технологии слежения, разнообразные базы данных, сливающиеся в единое целое и получающие немыслимый ранее объем информации, делают нашу жизнь комфортнее и проще, но неизбежно требуют взамен поделиться очередным кусочком приватности. Подробности...

Дудь идет в политику

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Я уже и слоган для «Блока Дудя» придумал: «Вдуем!». Для молодежи будет хороший заход: «Вдуем ИМ! Старикам!». На худой конец, новую партию можно назвать «Голос». Тогда и придумывать ничего не надо; все технологии совсем недавно уже были отработаны на выборах в Верховную раду Украины. Подробности...
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Россия – это другая Европа

Владимир Можегов, публицист
Нашей стране возможно все. Исторически нам открыты любые векторы и возможности развития. К чему же призвана Россия сегодня? Какую сторону принять ей в спорах между нынешней Европой, Америкой и Китаем? Подробности...
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              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 13 сентября 2019, 14:22

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              В московском метро начали тестировать систему оплаты проезда через распознавания лиц. Если все будет развиваться в соответствии с намеченным графиком, к концу следующего года соответствующей технологией оборудуют все станции столичной подземки.

              Нет, она, разумеется, не будет обязательной. Все строго добровольно. Точно также как никто не заставляет сейчас прикладывать к турникету не проездной билет, а смартфон с системой бесконтактной оплаты. Вот только пассажиров, предпочитающих последний способ, все больше. Потому что удобно. А аргументы алармистов, предупреждающих о «большом брате», откусывающем под свой контроль все новые куски человеческих жизней, выглядят забавными наивностями и не принимаются во внимание.

              Да и действительно, если у вас есть «Тройка» или другой проездной, вы почти наверняка хотя бы раз пополняли его не наличными, а картой. А раз так, то одного раза вполне достаточно, чтобы анонимно купленная картонка оказалась в машинно-компьютерных глубинах привязана через банковскую карту к вам, единственному и неповторимому, и при необходимости все ваши транспортно-логистические маршруты – как обыденные, так и выбивающиеся из заданных привычек – могут быть вытащены и внимательно изучены заинтересовавшимися компетентными структурами.

              Так что никакой разницы, прикладывать гаджет с Google Pay или формально обезличенный проездной в надежде во втором случае сохранить часть приватности и чувства анонимности, уже нет. Вход в метро по системе распознавания лица – просто следующий, такой легкий и само собой разумеющийся шаг в новый мир. Правда, насколько он окажется прекрасным, станет ясно чуть позже. Мы все уже под колпаком – правда не у Мюллера, а у вездесущей системы, которая набрала полную силу и теперь интенсивно плетет свою паутину, окутывающую все сферы человеческой жизни.

              Китайские эксперименты с системой социального рейтинга за последние годы успешно превратились в медиастрашилку, воплощающую ужасы современного азиатского тоталитаризма. Вот только дело-то все в том, что весь мир – весь развитый мир – идет ровно тем же путем. И еще большой вопрос, что хуже – когда систему тотального контроля граждан выстраивает государство или крупные корпорации?

              Фото: «Миссия невыполнима: Племя изгоев», Paramount Pictures

              А самое главное, что выхода нет – бежать некуда. По большому счету везде одно и то же, будь то лучезарный Запад, российский Мордор или последовательно-прагматичная Азия. Новые технологии слежения, контроля и перекрестного анализа, разнообразные базы данных, неуклонно сливающиеся в единое целое и получающие немыслимый никогда ранее объем информации о конкретных людях, бесконечные инновации (от все более качественно таргетированной контекстной рекламы до системы госуслуг), делают нашу жизнь куда комфортнее и проще, но исподволь неизбежно требуют от нас взамен поделиться очередным кусочком приватности. И ведь делимся. Причем безо всяких хитроумных технологий сбора информации сами распахиваем миру свою жизнь в социальных сетях, делая публичным даже то, что еще совсем недавно относилось к сфере строго сокрытого от посторонних глаз.

              Это заставляет задумываться, насколько противоречат человеческой природе все эти контрольно-следящие инновации, беспардонно вторгающиеся в любые области нашей жизни, от состояния здоровья до потребительских привычек.

              Ведь частная жизнь человека как феномен и одна из важнейших ценностей нашей культуры и мироустройства на самом деле весьма недавнее нововведение. Ему считанные сотни лет. До того многие тысячелетия человечество имело довольно смутные представления о том, что такое приватность и даже интимность. Как выглядели древнеримские общественные туалеты, бывшие по сути публичным клубом, хорошо известно. Вся жизнь человека, включая самые деликатные и интимные моменты, почти всю историю нашего биологического вида протекала на глазах окружающих. И это было нормальным.

              Возможно, столь легкое возвращение людей к идее тотальной открытости их жизней совершенно посторонним людям, отсутствие минимально серьезного общественного сопротивления любым вариантам социального рейтинга и других подобных проектов связано как раз с тем, что подобное положение вещей куда ближе и комфортнее человечеству, чем все эти заморочки с правами и свободами, защитой частной жизни и прочими модными концепциями последних веков.


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