Дело в отношении участника беспорядков 27 июля Фомина прекратили

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергея Фомина, сообщили в пресс-службе СК.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что СК «в ходе расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля, пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Фомина».

Решение было принято «по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов в совокупности, в том числе свидетельских показаний и детального изучения записей камер видеонаблюдения».

Отмечается, что уголовное преследование в отношении Фомина прекращено, «избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена».

Ранее в пятницу Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условного срока студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности.

Тверской суд Москвы приговорил к штрафу в 120 тыс. рублей участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, признав его виновным в нападении на полицейского.

Программиста Никиту Чирцова, участвовавшего в несанкционированной акции 27 июля в Москве, приговорили к году лишения свободы за нападение на сотрудника полиции.

Участника беспорядков Владимира Емельянова приговорили к двум годам лишения свободы условно, признав виновным в нападении на бойца ОМОН.