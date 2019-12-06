В Римско-католической церкви суррогатное материнство приравняли к проституции

Римско-католическая церковь выступает против суррогатного материнства, так как это – «обычная проституция», заявил генеральный секретарь конференции католических епископов России, администратор прихода святых Петра и Павла в Москве священник Игорь Ковалевский.

«Церковь против суррогатного материнства – это обычная проституция, при этом мы не запрещаем усыновление детей», – заявил Ковалевский РИА «Новости».

Он добавил, что главной этической проблемой суррогатного материнства является отношение к ребенку как к товару или предмету. «Католическая церковь учит, что анимация (соединение души с телом – прим. ВЗГЛЯД) происходит в момент зачатия. Поэтому зародыш обладает свойствами человеческой личности и правами – к нему нельзя относиться как к предмету для манипуляций или купли-продажи, необходимо учитывать его интересы, а в случае с суррогатным материнством учитываются только интересы взрослых», – объяснил он.



Священник подчеркнул, что суррогатное материнство лишает ребенка права на родителей и разрушает институт семьи. «Церковь поддерживает институт семьи как союза одного мужчины и одной женщины – единственного и нерасторжимого. Католическая церковь говорит, что стать отцом и матерью – исключительное право супругов. Таким образом, суррогатное материнство разрушает институт семьи», – пояснил Ковалевский.



Однако он подчеркнул, что церковь не запрещает крестить детей, рожденных суррогатной матерью, так как «дети не виноваты в грехах родителей и не отвечают за них, получают полные церковные права вне зависимости от того, каким путем они родились – через ЭКО или суррогатное материнство».

Напомним, журналист Дмитрий Киселев заявил, что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО. Он предложил пересмотреть запрет этого в основах социальной концепции РПЦ ради деторождения.

В РПЦ при этом назвали суррогатное материнство безнравственным и отметили, что «нанимая тело другой женщины для исполнения функции деторождения, человек не получит желаемого счастья».

По словам представителей РПЦ, суррогатное материнство превращает человека в биологическую особь, и кардинальный пересмотр позиции церкви по этому вопросу вряд ли возможен.