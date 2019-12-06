Устроивший массовое ДТП в Петербурге водитель оказался нарушителем-рекордсменом

Водитель автомобиля Audi, который, по версии следствия, в четверг днем устроил аварию с 13 машинами на Выборгском шоссе Петербурга, будучи пьяным, с начала года более 100 раз нарушал правила дорожного движения, заявили в региональном УГИБДД.

«За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 – за превышение установленной скорости», – передает ТАСС сообщение ГИБДД.

После аварии на Выборгском шоссе в отношении водителя вынесено пять определений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Авария произошла около 10:00 мск 5 декабря на Выборгском шоссе. По предварительным данным, водитель Audi А7 столкнулся со стоящим перед пешеходным переходом Mercedes, после чего от удара «Audi выехала на газон разделительной полосы и по касательной задела еще 11 машин. В ДТП пострадали два человека.