Глава СПЧ назвал соразмерным приговор студенту ВШЭ Егору Жукову

«Лично я доволен таким решением. Дважды я публично обращался к правоохранительным органам и суду с просьбами проявить максимум гуманности в отношении Жукова», – сказал газете ВЗГЛЯД глава СПЧ Валерий Фадеев, комментируя вынесенный в пятницу приговор московскому студенту Егору Жукову.

«Дать реальный срок этому талантливому молодому человеку – значит, сломать его судьбу, сломать жизнь. В данном случае Жуков сможет продолжить свою учебу, свое развитие. Что касается интернета, то, наверное, это достаточно мягкое ограничение. Я считаю, что такое наказание соразмерно тем действиям, которые предпринимал Жуков», – поделился Валерий Фадеев.

«Очень значимо для нас, для СПЧ, что и мы сыграли важную роль в том, что Жуков получил условное наказание», – отметил он.

В пятницу, как ожидается, московские суды вынесут приговоры сразу по нескольким аналогичным уголовным делам, в том числе – участникам незаконного митинга 27 июля. Как сказал по этому поводу руководитель СПЧ, «мы с коллегами выделяли трех человек – Жукова, Раджабова и Фомина».

«Тот же Раджабов бросил то ли пустую бутылку, то ли бумажный стаканчик, ни в кого не попал, а сейчас находится под арестом. Мне кажется это несоразмерно. Что касается Фомина, это тоже известная история. Он с маленьким ребеночком то ли пытался прорвать оцепление, то ли нет. И вот по решениям в отношении этих трех персоналий мы следим очень внимательно», – резюмировал Валерий Фадеев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Кунцевский суд Москвы в пятницу приговорил к трем годам условного срока студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности, а также запретил ему администрирование сайтов в течение двух лет. Прокурор требовал приговорить Жукова к четырем годам колонии общего режима.

Блогер был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое – в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Суд при вынесении приговора применил статью 73 УК РФ («Условное осуждение»). Срок домашнего ареста зачли в отбывание наказания.

Напомним, что ранее на этой неделе Фадеев выразил надежду на то, что приговоры участникам митинга в Москве 27 июля будут соразмерны совершенным им правонарушениям. В ОП присоединились к его призыву. «Я могу только поддержать главу СПЧ Валерия Фадеева в том, что суд не допустит чрезмерного наказания за деяния, которые не привели к серьезным увечьям сотрудников правоохранительных органов. Этого ждет общество», – говорил газете ВЗГЛЯД член ОП Михаил Аничкин.