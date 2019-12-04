В ОП поддержали заявление СПЧ о соразмерности наказания участникам незаконного митинга в Москве

«Я могу только поддержать главу СПЧ Валерия Фадеева в том, что суд не допустит чрезмерного наказания за деяния, которые не привели к серьезным увечьям сотрудников правоохранительных органов. Этого ждет общество», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Михаил Аничкин. Ранее Фадеев выразил надежду на то, что приговоры участникам митинга в Москве 27 июня будут соразмерны совершенным им правонарушениям.

«Мера наказания должна быть соизмерима содеянному. Люди вышли на несанкционированные акции в угоду организаторам, поучаствовали в определенной массовке, подыграли организаторам незаконной акции и в итоге сами себе нанесли колоссальный вред. Но суды начали подходить к этому делу достаточно объективно. Уже вынесен ряд мягких приговоров по резонансным случаям», – считает член Общественной палаты России Михаил Аничкин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил надежду на то, что приговоры в отношении участников массовой акции в Москве 27 июня будут соразмерны деяниям. По его словам, «СПЧ внимательно следит за ходом рассмотрения уголовных дел о случаях применения насилия в отношении представителей органов правопорядка во время протестной акции 27 июля в Москве». Фадеев подчеркнул, что «фигуранты уголовных дел нарушили закон», но при этом добавил, что «некоторые из них не совершали правонарушений, которые должны караться реальным лишением свободы». По словам Фадеева, «брошенный в сторону полицейского пластиковый стаканчик или пластиковая бутылка, наверное, не могли нанести вреда жизни и здоровью» сотрудников правоохранительных органов.

Аничкин также считает, что вопрос о соразмерности нанесенного вреда и приговора вызывают большую озабоченность в обществе. «Мы видим факты, когда суд, рассматривая деяния того или иного лица, выносит условное наказание или смягчает его. Все зависит от того, насколько внимательно суд исследует обстоятельства того или иного правонарушения. Общество настроено на то, что не надо очень сильно портить судьбу людям, которые не свершили слишком уж серьезного нарушения закона», – сказал Аничкин.

«Суды должны разобраться в сути совершенных правонарушений. Может, это ближе к административному наказанию? Когда случаи нападения на сотрудников правоохранительных органов неочевидны, то никаких уголовных наказаний, мне кажется, быть не должно», – заявил член ОП.

При этом, напомнил собеседник, наши полицейские выполняя свои обязаности на несогласованном властями митинге 27 июля действовали намного мягче, чем их коллеги в западных странах в подобных случаях.

«В Евросоюзе полиция обходится жестко с участниками несанкционированных митингов, не церемонится. Достаточно привести пример с выступлениями «желтых жилетов» во Франции, где в итоге были осуждены свыше четырехсот человек. В отличие от нашего законодательства, там очень детализированы виды нарушений по отношению к полицейским на несанкционированной акции. За каждое – конкретное наказание. Схватил за рукав – срок. Ударил – срок», – указал Аничкин.

Аничкин добавил, что при разгоне незаконных митингов за рубежом полиция, в отличие от России, применяет резиновые пули и газ, который «наносит большой вред здоровью демонстрантов». «Не так давно в Грузии демонстранты лишились глаз после попадания резиновых пуль. Я уже не говорю о случаях, когда такая пуля вызывала у манифестанта летальный исход», – подчеркнул Михаил Аничкин.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об ответственности за нарушение общественного порядка на массовых акциях в западной Европе. В той же Франции организация общественной акции без согласования с властями – уголовное преступление, за которое организаторам грозит полгода заключения и штраф 7,5 тыс. евро (более 530 тыс. рублей). Право разогнать собравшихся силой правоохранительные органы имеют уже после двух безрезультатных призывов разойтись.

В Италии в случае проведения несогласованной акции с участием более 10 человек законом предусмотрено лишение свободы на срок до года и штрафы в размере до 413 евро, то есть более 29 тыс. рублей.