В ОП поддержали заявление СПЧ о соразмерности наказания участникам незаконного митинга в Москве

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4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 20:13  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нормандская встреча выправит рейтинг Зеленского

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Три опроса общественного мнения на Украине показывают разную картину. По одной версии рейтинг Зеленского падает, по другим – он стабилен. Правильно сказать, что есть тенденция к падению. Но избиратели все еще рассчитывают на успех молодого президента Подробности...

А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?

Дмитрий Родионов, политолог
Разумеется, ни США, ни страны Европы никогда не допустят появления у Украины ядерного оружия. Хотя бы потому, что уже ни у кого и нигде нет доверия к этой территории к юго-западу от России. Подробности...
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В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

Марат Шибутов, Член Общественного совета Алма-Аты (Казахстан)
Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

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              В ОП поддержали заявление СПЧ о соразмерности наказания участникам незаконного митинга в Москве

              4 декабря 2019, 19:35

              Текст: Андрей Резчиков

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              «Я могу только поддержать главу СПЧ Валерия Фадеева в том, что суд не допустит чрезмерного наказания за деяния, которые не привели к серьезным увечьям сотрудников правоохранительных органов. Этого ждет общество», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Михаил Аничкин. Ранее Фадеев выразил надежду на то, что приговоры участникам митинга в Москве 27 июня будут соразмерны совершенным им правонарушениям.

              «Мера наказания должна быть соизмерима содеянному. Люди вышли на несанкционированные акции в угоду организаторам, поучаствовали в определенной массовке, подыграли организаторам незаконной акции и в итоге сами себе нанесли колоссальный вред. Но суды начали подходить к этому делу достаточно объективно. Уже вынесен ряд мягких приговоров по резонансным случаям», – считает член Общественной палаты России Михаил Аничкин.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил надежду на то, что приговоры в отношении участников массовой акции в Москве 27 июня будут соразмерны деяниям. По его словам, «СПЧ внимательно следит за ходом рассмотрения уголовных дел о случаях применения насилия в отношении представителей органов правопорядка во время протестной акции 27 июля в Москве». Фадеев подчеркнул, что «фигуранты уголовных дел нарушили закон», но при этом добавил, что «некоторые из них не совершали правонарушений, которые должны караться реальным лишением свободы». По словам Фадеева, «брошенный в сторону полицейского пластиковый стаканчик или пластиковая бутылка, наверное, не могли нанести вреда жизни и здоровью» сотрудников правоохранительных органов.

              Аничкин также считает, что вопрос о соразмерности нанесенного вреда и приговора вызывают большую озабоченность в обществе. «Мы видим факты, когда суд, рассматривая деяния того или иного лица, выносит условное наказание или смягчает его. Все зависит от того, насколько внимательно суд исследует обстоятельства того или иного правонарушения. Общество настроено на то, что не надо очень сильно портить судьбу людям, которые не свершили слишком уж серьезного нарушения закона», – сказал Аничкин.

              «Суды должны разобраться в сути совершенных правонарушений. Может, это ближе к административному наказанию? Когда случаи нападения на сотрудников правоохранительных органов неочевидны, то никаких уголовных наказаний, мне кажется, быть не должно», – заявил член ОП.

              При этом, напомнил собеседник, наши полицейские выполняя свои обязаности на несогласованном властями митинге 27 июля действовали намного мягче, чем их коллеги в западных странах в подобных случаях.

              «В Евросоюзе полиция обходится жестко с участниками несанкционированных митингов, не церемонится. Достаточно привести пример с выступлениями «желтых жилетов» во Франции, где в итоге были осуждены свыше четырехсот человек. В отличие от нашего законодательства, там очень детализированы виды нарушений по отношению к полицейским на несанкционированной акции. За каждое – конкретное наказание. Схватил за рукав – срок. Ударил – срок», – указал Аничкин.

              Аничкин добавил, что при разгоне незаконных митингов за рубежом полиция, в отличие от России, применяет резиновые пули и газ, который «наносит большой вред здоровью демонстрантов». «Не так давно в Грузии демонстранты лишились глаз после попадания резиновых пуль. Я уже не говорю о случаях, когда такая пуля вызывала у манифестанта летальный исход», – подчеркнул Михаил Аничкин.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала об ответственности за нарушение общественного порядка на массовых акциях в западной Европе. В той же Франции организация общественной акции без согласования с властями – уголовное преступление, за которое организаторам грозит полгода заключения и штраф 7,5 тыс. евро (более 530 тыс. рублей). Право разогнать собравшихся силой правоохранительные органы имеют уже после двух безрезультатных призывов разойтись.

              В Италии в случае проведения несогласованной акции с участием более 10 человек законом предусмотрено лишение свободы на срок до года и штрафы в размере до 413 евро, то есть более 29 тыс. рублей.


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