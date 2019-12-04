СПЧ выразил надежду о соразмерности наказаний по делам о беспорядках в Москве

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выразил надежду, что решения судов по делам о насилии в отношении представителей правопорядка в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля будут соразмерны деяниям, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

«СПЧ внимательно следит за ходом рассмотрения уголовных дел о случаях применения насилия в отношении представителей органов правопорядка во время протестной акции 27 июля в Москве», – сообщил Фадеев ТАСС.

Глава СПЧ подчеркнул, что «фигуранты уголовных дел нарушили закон», но при этом добавил, что «некоторые из них не совершали правонарушений, которые должны караться реальным лишением свободы».

«Например, брошенный в сторону полицейского пластиковый стаканчик или пластиковая бутылка, наверное, не могли нанести вреда жизни и здоровью», – отметил он.

«Совет исходит из гуманных соображений при оценке действий фигурантов уголовного дела. Молодые люди, по которым в ближайшие дни будет вынесено судебное решение, уже понесли наказание в виде лишения свободы, домашних арестов, иных ограничительных мер», – пояснил Фадеев.

Он выразил надежду, что «суд примет во внимание позицию Совета и вынесет справедливое и соразмерное содеянному решение».

Ранее в СПЧ появились вопросы по ряду дел участников массовых беспорядков.