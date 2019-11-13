У СПЧ появились вопросы по делам участников беспорядков в Москве

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что у СПЧ есть вопросы по ряду дел участников массовых беспорядков. Об этом он сказал на заседании постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, посвященном проблемам реализации прав граждан на свободу собраний.

В заседании принимали участие глава СПЧ Валерий Фадеев, председатель постоянной комиссии Николай Сванидзе и члены Совета Андрей Бабушкин, Евгений Мысловский, Владимир Ряховский и Анита Соболева, сообщается на сайте СПЧ.

«Мы обменялись мнениями по текущей ситуации с делом о массовых беспорядках, обсудили все материалы и договорились об их дальнейшей аналитической проработке. На наш взгляд, есть несоразмерность некоторых выдвинутых обвинений содеянному. Например, дело Раджабова. На видеозаписи видно, что он бросил в сторону полицейского пустую пластиковую бутылку, даже не попал. Обвиняется по ч.1 ст. 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти. Но где же здесь насилие? Между тем, Раджабов арестован до 27 декабря. Или Фомин. Степень его участия именно в организации беспорядков – отдельный вопрос, и мы будем рассчитывать на объективность следствия», – отметил Фадеев.

Он указал, что много вопросов есть к делу Егора Жукова, которого обвиняют в призывах к экстремистской деятельности.

«СПЧ всегда внимательно относился к трактовке понятия «экстремистская деятельность», отслеживал правоприменительную практику. Наши эксперты считают, что здесь тоже нужно тщательно проанализировать ситуацию. Кроме того, это молодой человек, студент, и ему нужно заниматься учебой, думаю, в его отношении нужно руководствоваться гуманными соображениями», – сказал глава СПЧ.

Члены Совета высказали много замечаний к тому, как организуется работа Росгвардии и полиции во время несогласованных митингов, и предоставили целый ряд конструктивных предложений относительно того, как уменьшить число претензий со стороны общества к этой работе. Глава СПЧ предложил в ближайшее время организовать рабочую встречу с руководством ГУ МВД России по Москве и Росгвардии, чтобы обсудить предложения правозащитников.