Европейские законы о наказании за несанкционированные протесты оказались суровее российских

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Китай мешает советскому плану защиты Амура от наводнений

В наводнениях в Амурской области нашли след КитаяФото: rushydro.ru
С паводками в Амурской области можно бороться, если реализовать старый советский проект строительства каскада гидроэлектростанций на Амуре. С их помощью, как предполагается, можно не только регулировать уровень воды, но и получать электроэнергию. Однако министр энергетики считает, что дорогостоящий проект не спасет регион от наводнений, причина которых кроется на китайской стороне. Подробности...
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Москве навязывают беспорядки вместо выборов

Участники беспорядков бесцеремонно перекрывали движение на центральных улицах МосквыФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Мэр Москвы Сергей Собянин осудил провокационные действия радикальной оппозиции, которые привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Инициаторы протестов не скрывают, что хотят раскачать улицу. В то же время в правоохранительных органах готовятся жестко пресекать новые нарушения порядка в городе. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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Киев начинает менять отношение к войскам ваффен-СС

Подобные акции на Украине происходят ежегодноФото: РИА «Новости»
Обыденное на Украине событие – перезахоронение с почетом пособников Гитлера под видом «борцов за независимость» – внезапно обернулось скандалом. Есть признаки того, что в Киеве начинает меняться отношение к героизации пособников нацизма. Какой юридический казус в итоге позволяет признать участие ВСУ в подобном перезахоронении незаконным? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Владимир Зеленский сел на шпагат

Глеб Простаков, журналист
Президент США позвонил президенту Украины. Украина интересует Трампа как инструмент влияния на Россию и как источник компромата на возможного конкурента Джо Байдена. Поскольку выборы скоро, вторая задача вышла на первый план. Подробности...
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Как страховые компании задушат британское пиратство

Владимир Добрынин, журналист
Тарифы страховых компаний для судов, работающих в Персидском заливе, могут вырасти в два–три раза. Причем не для всех, а только для тех, у кого могут быть проблемы с Ираном. Так и закончится танкерная война. Подробности...

Неразрешимые противоречия Москвы и Анкары

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция является важнейшим тактическим партнером России. Но при этом остается ее потенциальным стратегическим соперником. Тактические выгоды не отменяют противоречий, которые существуют между Москвой и Анкарой. Подробности...
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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Европейские законы о наказании за несанкционированные протесты оказались суровее российских

                 31 июля 2019, 14:52
              Фото: AP Photo/Francisco Seco/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              Российские оппозиционеры часто критикуют власти Москвы за «излишне жесткое» обращение с участниками незаконных акций, приводя в пример опыт европейской демократии. Однако в таких странах как Британия, Германия, Италия, Швеция и Франция приняты и регулярно применяются куда более строгие нормы закона в отношении протестующих.

              Например, в Италии для любого участника собрания, подпадающего под определение «нежелательное скопление народа», численность которого превышает 10 человек, законом предусмотрено лишение свободы на срок до года. Проведение мероприятия в публичном месте возможно только при согласовании с полицией и властями. За акцией без уведомления неминуемо последует лишение свободы организаторов протеста на срок до 6 месяцев и штраф размером от 103 до 413 евро (более 29 тысяч рублей).

              В случае проведения мероприятия при уже имеющемся запрете, лишение свободы составит уже один год, а нижний порог штрафа возрастает до 206 евро, и вплоть до тех же 413.

              Разгон митинга полицией в Италии возможен в случае, если тот перерастает в бунт, в ходе которого участники акции протеста осуществляют «надругательство над государственной символикой или глумятся над властями страны» или митинг перерастает в шествие, причиняющее «урон авторитету государства», в ходе которого «подвергается опасности общественный порядок и может быть нанесен ущерб жителям страны». При этом полицейские имеют право применить силу уже после трех устных предупреждений.

              Во Франции в соответствии со статьей 431-9 Уголовного кодекса организация акции на любой общественной улице без заявки является уголовным преступлением, которое грозит организатору 6 месяцами заключения и штрафом 7,5 тысячи евро (более 530 тысяч рублей). Право разогнать собравшихся с применением силы правоохранительные органы имеют уже после двух безрезультатных призывов разойтись.

              Тем, кто после двух призывов полиции продолжает участвовать в акции, грозит уголовная ответственность, лишение свободы на год и штраф 15 000 евро (свыше 1 миллиона 60 тысяч рублей). Если же участник акции скрывает лицо или его часть, отправится в тюрьму на 3 года и выплатит штраф 45 000 евро (более 3 миллионов рублей).

              В Швеции штрафы за несанкционированные митинги и вовсе отсутствуют, и в случае нарушения закона митингующим грозит до четырех лет тюрьмы.

              В Великобритании спокойствие рядовых граждан охраняется Актом об охране общественного порядка от 1986 года. Текст документа разделяет уличные акции на «массовые беспорядки» и «насильственные беспорядки».

              Первый вариант выступлений и наказание за него определяется в законе так: «Если 12 или более лиц применяют или угрожают применить насилие в отношении других лиц таким образом, что человек, обладающий умеренной твердостью духа, будет испытывать страх за собственную безопасность, то каждый применяющий незаконную силу будет обвиняться в организации массовых беспорядков с назначением наказания до 10 лет тюрьмы».

              Насильственные, или немассовые, беспорядки по законам Соединенного Королевства – это действия трех и более лиц, заставляющие других граждан опасаться за свою безопасность. Насильственным признается поведение, направленное не только на самих потерпевших, но и на их имущество. Предусмотренное законом наказание – до 5 лет тюрьмы и штраф. При этом для служителей британского правосудия нет никакой разницы, совершаются беспорядки в частном или общественном месте.

              В случае проведения несанкционированных или запрещенных массовых мероприятий, которые препятствуют движению транспорта или пешеходов, полиция Великобритании имеет право самостоятельно принимать меры к их прекращению, в том числе с применением физической силы и специальных средств.

              На территории другого флагмана европейской демократии – Германии – привлечение к ответственности за несанкционированные акции регулируется Законом о собраниях и шествиях от 1953 года.

              В соответствии со статьей 22, публичные призывы к участию в запрещенном собрании подлежат наказанию в виде года тюрьмы или штрафу. Также законом предусмотрена ответственность за «несоблюдение правил проведения собрания и проведение акции в форме, отличающейся от изначально заявленной» (статья 25). Организаторы такого мероприятия наказываются 6 месяцами тюрьмы или штрафом до 180 дневных норм оплаты труда.

              Организаторам мероприятия, которое было запрещено или не было согласовано, предусмотрено наказание в виде года тюрьмы.

              Также незаконные или проходящие с нарушениями общественного порядка акции немецкая полиция имеет право прекращать, используя силовые методы. Участникам таких выступлений грозит штраф 511 евро (36 тысяч рублей). Столько же придется заплатить за отказ покинуть место акции по решению полиции. Попытка скрыть свою личность или препятствовать действиям сотрудников полиции обойдется митингующему в 1 278 евро (90 тысяч рублей).

              Что касается США, то накануне в сети появилась нарезка кадров, как там и в странах Европы полиция обходится с демонстрантами, пресекая массовые акции при помощи выстрелов, применения дубинок против женщин и распыления газа в лица задержанных, пишет Regnum.

              «Как должны были отреагировать силовые органы? – спросил автор подборки, видеоблогер Назар Илишев, проживший много лет в США, комментируя действия московской полиции. – Как в Киеве в 2014? Стоять в стиле великого Махатмы (Ганди)? Расступиться, пригласить в мэрию на кофеек?».

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин осудил провокационные действия радикальной оппозиции, которые привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные.  

              «Никаких заявок о проведении мероприятия не поступало, никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв к участию в акции 27 июля», – констатировал столичный градоначальник.

              По факту несогласованной акции в Москве Следственный комитет возбудил дело по статье «массовые беспорядки».

              «Следствием будет дана принципиальная оценка как организаторам указанных массовых беспорядков, так и действиям лиц, призывавших к их проведению, а также принимавших участие в них», – сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

              В несанкционированной акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны свыше тысячи человек, более половины из которых оказались не москвичами.

              Главным выгодоприобретателем после несогласованной акции эксперты назвали западные масс-медиа.

              Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на «озабоченность», которую выразил МИД Франции по поводу протестов, прошедших в центре Москвы.


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