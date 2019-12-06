Новак заявил о способности России стать лидером на рынке водородной энергетики

У России есть необходимые конкурентные преимущества, чтобы стать лидером на рынке водородной энергетики, заявил глава Минэнерго страны Александр Новак.

В статье для журнала «Энергетическая политика» он заявил, что «в будущем водород в качестве источника энергии может сыграть одну из ключевых ролей в обеспечении мировых потребностей в чистой и доступной энергии».

У России для того, чтобы занять лидирующие позиции в этой области, есть «резервы производственных мощностей, географическая близость к потенциальным потребителям, наличие инфраструктуры транспортировки», передает РИА «Новости».

Ведомство Новака уже ведет работу по организации использования водородной энергетики, планируется составить дорожную карту развития.

Новак также сообщил, что по итогам 2019 года потребление электроэнергии, вероятно, превысит уровень 2018 года на 0,46%, то есть вырастет до 1,081 трлн кВт.ч.

Министр выразил уверенность в сохранении стабильной ситуации с ценами на топливо в 2020 году. Новака отметил, что в Москве использовали верную тактику, сейчас рынок стабилен, а рост цен отстает от темпов инфляции.

Также он сообщил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» идет в соответствии с графиком.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке демпфирующего механизма по топливу, что позволит повысить размер компенсации нефтяным компаниям недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок.