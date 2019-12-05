Глава ПЦУ признал отсутствие поддержки со стороны украинцев для изменения календаря

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что украинцы пока не поддержали инициативу по изменению церковного календаря и перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

На вопрос о том, будет ли перенос празднования Рождества целесообразным, Епифаний ответил, что ПЦУ не против переноса праздника, однако народ инициативу не поддержал.

«Как Православная церковь Украины мы не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества, ведь это не догма. Но сейчас еще не время. Для изменения календаря нет поддержки со стороны украинского общества», – сказал он в интервью «BBC-Украина».

При этом он отметил, что так называемая ПЦУ планирует все же изменить календарь. «Только когда увидим, что народ готов, мы примем это решение. Потому что большинство православных церквей уже давно на новом календаре. Мы в целом не против, но это не зависит только от меня», – сказал Епифаний.

С 2017 года 25 декабря на Украине является выходным днем, в этот день празднуется праздник Рождества Христова по григорианскому календарю. Московский патриархат живет по юлианскому календарю.

Митрополит Епифаний сообщил о желании перевести ПЦУ на григорианский календарь в 2018 году.

Кандидат богословия Владислав Петрушко заявил газете ВЗГЛЯД, что такая инициатива главы ПЦУ – «демонстрационное расставание с русской церковной традицией. Такой реверанс в сторону Евросоюза».

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