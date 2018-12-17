Глава «новой церкви Украины» заявил о желании перейти на григорианский календарь

Глава «новой церкви Украины» митрополит Епифаний сообщил о желании перевести созданную религиозную организацию на григорианский календарь.

«Даже если мы вспомним о праздновании Рождества Христова, о календаре... Если мы изменим с 7 января на 25 декабря, украинский народ этого не воспримет. Нужно объяснять, доказывать. Когда люди поймут, что это не догма, это просто дата, тогда возможно делать и принимать решения», – процитировал «Интерфакс» ответ главы новой структуры журналистам на вопрос о первых реформах.

В настоящий момент Константинопольский патриархат, при поддержке которого на Украине прошел «объединенный собор», живет по григорианскому календарю, в то время как Московский патриархат – по юлианскому.

«Объединительный собор», на котором предстоятелем «новой украинской церкви» был избран Епифаний, прошел в субботу.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о будущем канонической УПЦ МП и о значении новой церковной структуры для Украины.