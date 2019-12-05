В США рассказали о роли властей России в расследовании дела российского хакера

Минюст США заявил, что российские власти «были в некоторой степени полезны» для расследования дела хакера Максима Якубца.

Об этом сообщает ТАСС.

Вашингтон обвиняет Якубца и другого гражданина России Игоря Турашева в мошенничестве с программным обеспечением для персональных компьютеров. В отношении них и также нескольких российских компаний были введены санкции.

В США также объявили награду за информацию о Якубце.