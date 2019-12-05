В центре Москвы задержан мужчина с опасной химической жидкостью

В центре Москвы задержали мужчину с емкостями, в которых был опасный химический состав, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции по району Якиманка», – сказал собеседник РИА «Новости».

Подозреваемого задержали у одного из зданий в центре столицы. Мужчина заявил, что у него при себе есть опасная жидкость. На данный момент устанавливается личность задержанного.

В столичном ГУМВД пока не прокомментировали эти данные.

В 2019 году за месяц в центре столицы отравили и ограбили более 20 человек. В итоге полиция задержала 26-летнего Мурата Сабанова.

По данным следствия, он начал совершать преступления еще весной. Сабанов угощал своих жертв газировкой, в которую, как сообщалось, добавлял феназепам. Потерявших сознание людей он грабил. На подозреваемого завели семь уголовных дел, позднее он был арестован.