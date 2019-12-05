Путин наградил лучшего волонтера 2019 года на Международном форуме добровольцев

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5 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 17:31  |  vz.ru
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Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем

Россия готова поставлять газ в Китай через страну-транзитераФото: Виталий Аньков/РИА Новости
После старта первых трубопроводных поставок газа из России в Китай по «Силе Сибири» Россия хочет реанимировать проект второго газопровода в КНР. Москва всерьез задумалась о смене старого прямого маршрута через Алтай на транзитный газопровод через Монголию. Зачем Россия пускает посредника в газовые отношения с Китаем и согласится ли Пекин на такой риск? Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти безвинного человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа

Трамп почувствовал себя на саммите НАТО обиженным и решил уехать досрочноФото: Kevin Lamarque/Reuters
Самый могущественный человек на свете – президент США – улетел с саммита НАТО в Лондоне явно обиженным: товарищи подвергли Трампа насмешкам. Можно было бы съязвить, что «мозг НАТО» действительно отмирает на глазах, если бы лидеры не приняли и вполне рациональное по-своему решение – впервые в качестве угрозы официально был назван далекий Китай. Каковы шансы, что теперь отношение к России смягчится? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?. Напоминает как по мощи доказательной базы - она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...

Американские демократы готовят пятый Интернационал

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...
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              Путин наградил лучшего волонтера 2019 года на Международном форуме добровольцев

              5 декабря 2019, 16:20

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              Президент Владимир Путин наградил лучшего волонтера 2019 года на Международном форуме добровольцев и вдвое увеличил грантовый фонд конкурса «Добровольцы России».

              Форум добровольцев завершился 5 декабря, в национальный день волонтера, торжественной церемонией награждения победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Всех волонтеров страны поздравил президент Владимир Путин.

              «Волонтерство важно всегда и везде, но в наше время особенно, потому что мы переживаем период бурного развития, новой технологической революции. Кажется, что машина может полностью заменить человека во всем. Искусственный интеллект в чем-то может быть эффективнее, но в нем нет того, что присуще человеку, – сердца, души, сострадания. У всех вас это особенно выражено, и это ценность для всего человечества», – сказал президент.

              Владимир Путин также сделал «подарок» для всех волонтеров и объявил об увеличении грантового фонда конкурса «Доброволец России» в 2 раза – до 90 млн рублей.

              Лучшей, по мнению экспертной комиссии, стала Инесса Клюкина из республики Татарстан, автор проекта «Творческая инклюзивная студия «Э-моция». Она получила награду «Волонтер года» из рук президента России.

              Девушка с самого детства не могла ходить из-за травмы спины и после пяти операций в 25 лет наконец смогла встать на ноги. Она всегда мечтала быть актрисой, ведущей или певицей, и даже принимала участие в конкурсе красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Жемчужина Татарстана». Именно любовь к творчеству и желание сделать что-то полезное для людей с инвалидностью подтолкнули Инессу к созданию инклюзивного проекта.

              «Волонтерство помогает мне поддерживать здоровье. У меня появилось желание просыпаться каждое утро. Сейчас я не прохожу специальное лечение, только занимаюсь пластикой и танцами во время театральных репетиций в проекте. Но мне говорят, что я стала лучше выглядеть, хотя я всю себя вкладываю в спектакли. Всё уходит на второй план, когда тебе действительно интересно жить», – рассказала Инесса.

              Премию в номинации «Вокруг меня» получила Ирина Стюфеева из Челябинской области. Проект «Сбор вторсырья в помощь безнадзорным животным» направлен на решение экологических проблем, связанных с раздельным сбором отходов: в назначенные дату и время участники приносят мусор, вырученные средства от сдачи вторсырья в переработку передаются в приют для животных на оплату услуг ветеринаров и покупку корма и лекарств. За 4 года было собрано около 52 тонн макулатуры и около 1 тонны пластика. На сцене Ирину поздравили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и заместитель председателя корпорации развития «ВЭБ.РФ», генеральный директор «Фонда развития моногородов» Ирина Макиева.

              Статуэтку лучшего волонтера в направлении «Смелые сердцем» вручили герой России, летчик-космонавт, председатель российского движения школьников Сергей Рязанский и герой России, пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов. Победителем стал Константин Мухомедьяров из Забайкальского края – руководитель проекта «Чита поиск пропавших детей и людей – поисковый отряд имени Кости Долгова». Отряд тесно сотрудничает с полицией, МЧС, ПСС, краевым уполномоченным по правам ребенка. За пять лет волонтеры более 450 раз выезжали на поиски пропавших людей.

              Проект Дмитрия Шубина (Свердловская область) «Твоя жизнь – твоя ответственность: #ПройдиТестНаВИЧ!» стал лучшим в медицинском добровольчестве («Оберегая сердцем»). Волонтера наградили министр здравоохранения Вероника Скворцова, врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников. Дмитрий организовал обучение студентов старших курсов Уральского государственного медицинского университета в Центре профилактики и борьбы со СПИД. После чего ребята стали в составе мобильных бригад проводить экспресс-тестирования и консультирования жителей по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

              Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров вручили награду победителю в номинации «Уверенные в будущем». Им стала Екатерина Родина из Псковской области. В рамках ее патриотического проекта «Чтобы помнили...» более 6 тыс. человек приняли участие в интерактивных мероприятиях, посвящённых истории родного края и осмысленному подходу к пониманию «патриотизма». Волонтеры ведут системную работу по благоустройству воинских захоронений и актуализации их реестра, организовывают акции «Хлеб той зимы» и интерактивные площадки «Призывной пункт» и «Полевая почта», сопровождают военно-исторические реконструкции «Линии Сталина», «Невском пятачке» и многие другие события.

              Лучших юных и взрослых добровольцев в социальной сфере («Рожденные помогать») объявили актер кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист Сергей Светлаков и общественный деятель, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. В возрастной категории «от 14 до 17 лет» победу одержала Эвелина Гурашкина (Краснодарский край) – вместе с друзьями она спасает исчезающих «средиземноморских черепах Никольского». Первое место среди старших завоевал проект из Калининградской области «Суп для людей: первичная и социально-правовая помощь людям без определенного места жительства и занятий». Его руководитель Мария Шпунтенкова в течение десяти лет организовывает бесплатные раздачи еды, лекарств и одежды бездомным.

              Имена тех, кто завоевал «Народное признание», огласили руководитель исполкома Общероссийского Народного Фонда Михаил Кузнецов и заместитель исполнительного координатора программы «Добровольцы ООН» Тойли Курбанов. Заветные статуэтки по итогам пользовательского голосования на сайте добро.рф получили Владимир Смирнов (Ивановская область), Ирина Тарасова (Республика Мордовия), Ирина Коденко (Ростовская область) и Ольга Клюквина (Вологодская область).

              Лауреаты конкурса «Доброволец России – 2019» получили гранты в размере до 2 млн рублей на развитие своих инициатив. В этом году на конкурс было подано более 28 тыс. проектов, в реализации которых задействовано более 560 тыс. человек. Номинации охватывают все направления волонтерской деятельности: авторы лучших социальных инициатив получат административную, информационную, ресурсную и финансовую поддержку.

              Празднование Национального дня добровольца продолжилось концертом с участием Тимы Белорусских, Миши Марвина, Звонкий, Slame, AMCHI, НАZИМА, групп «Отпетые мошенники» и «Роднополисы».

              Напомним, что Международный форум добровольцев проходит в городе Сочи и приурочен к национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведет свое начало история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтерских центров и «Волонтеры Победы»), и проведён первый тематический форум добровольцев. Форум объединил более 7 тыс.  волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран.

              Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров.


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