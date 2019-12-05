Автоэксперт оценил эффективность мер по изменению расчета ОСАГО

Учитывать число нарушений и аварий при расчете цены полиса ОСАГО действительно стоит, главное – чтобы полисы при этом еще не подорожали, рассказал газете ВЗГЛЯД автоэксперт Владимир Бахарев.

В Госдуме предложили новый законопроект о реформе ОСАГО, где при расчете цены на тариф будет учитываться количество нарушений ПДД. Также возможен отказ от коэффициента мощности двигателя автомобиля. Исходя из нововведений, тарифы на полисы могут возрасти на 30%.

«В целом, когда речь идет о качестве вождения – это практика, которая давно уже идет в Европе. Рассчитывать цену за страховку, учитывая количество аварий, нарушений и стиля вождения – очень прогрессивно и правильно. Наверняка мы в какой-то момент придем к тому, что людей дешевле учить, чем платить убытки», – говорит Бахарев.

Также автоэксперт согласился, что отказ от учета мощности двигателя справедлив. Он объясняет, что находясь в черте города, все машины развивают примерно одинаковую скорость, тем самым равны.

«С точки зрения восстановительного ремонта повышение цены за страховку неоправданно, так как в случае ДТП владелец машины, которая старше пяти лет, и так получает маленькую сумму, не покрывающую стоимость ремонта. На мой взгляд, уже сейчас цены на ОСАГО близки к максимальным значениям», – замечает Бахарев.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков усомнился в том, что цена на полисы ОСАГО может вырасти на треть.