Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий ректора МГУ Виктора Садовничего и ректора СПбГУ Николая Кропачева.

«Назначить Садовничего Виктора Антоновича ректором федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова сроком на пять лет», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также другим указом президент продлил полномочия Николая Кропачева на посту ректора Санкт-Петербургского государственного университета на пять лет.

В ноябре 2019 года в Госдуме предложили увеличить предельный возраст для ректоров вузов с 65 до 70 лет.

Ректорам МГУ и СПбГУ еще в 2009 году разрешили занимать эту должность до 80 лет, а в ноябре 2019 года комитет Госдумы по образованию и науке одобрил для принятия во втором чтении поправку, которая позволит президенту Владимиру Путину переназначать их неограниченное число раз.