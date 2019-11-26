В Госдуме предложили увеличить предельный возраст для ректоров вузов

Предельный возраст для ректоров вузов предложено увеличить с 65 до 70 лет, соответствующий законопроект внесен в Госдуму депутатами Гаджиметом Сафаралиевым и Евгением Марченко.

Такой же предельный возраст предлагается установить для проректоров, руководителей филиалов государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования, что позволит «обеспечить устойчивое преемственное развитие отечественной высшей школы», передает «Интерфакс» со ссылкой на проект закона.

«Все зависит от каждого конкретного человека: один и в 40 лет не справляется с ответственной руководящей работой, другой - в 70 лет является эффективным лидером», – говорится в пояснительной записке.

Сейчас предельный возраст для ректоров составляет 65 лет.

Отметим, что ректорам МГУ и СПбГУ еще в 2009 году разрешили занимать эту должность до 80 лет, а в ноябре 2019 года комитет Госдумы по образованию и науке одобрил для принятия во втором чтении поправку, которая позволит президенту Владимиру Путину переназначать их неограниченное число раз.

Ректором МГУ является Виктор Садовничий, которому 80 лет, ректором СПбГУ - Николай Кропачев, ему 60 лет.