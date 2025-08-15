Спасатели эвакуировали 230 человек из горящей арены Краснодара

Tекст: Егения Караваева

В Краснодаре произошел пожар на спортивной арене, расположенной на улице Пригородная, передает ТАСС. В региональном управлении МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило диспетчеру краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар был зафиксирован на обшивке стены, площадь возгорания составила 10 кв. метров. С арены были эвакуированы 230 человек, среди которых 140 детей.

