Спасатели эвакуировали 230 человек из горящей арены Краснодара
Около 230 человек, включая 140 детей, были вынуждены покинуть спортивную арену Краснодара после возгорания обшивки стены на площади 10 кв. метров.
В Краснодаре произошел пожар на спортивной арене, расположенной на улице Пригородная, передает ТАСС. В региональном управлении МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило диспетчеру краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был зафиксирован на обшивке стены, площадь возгорания составила 10 кв. метров. С арены были эвакуированы 230 человек, среди которых 140 детей.
