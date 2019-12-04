Возросло число пропавших и пострадавших при пожаре в Одессе

В результате пожара в колледже в Одессе один человек погиб, 29 человек пострадали, судьба еще 13 выясняется, сообщила нацполиция Украины.

Спасатели продолжают ликвидацию пожара, сообщила полиция в Facebook.

Напомним, прежде сообщалось о 21 пострадавшем и 10 пропавших.

Причиной возгорания, вероятнее всего, стал электрообогреватель, которым пользовались сотрудники учреждения.

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