Нафтогаз назвал сроки решения суда по взысканию денег с Газпрома

Решение амстердамского суда по принудительному взысканию долга с Газпрома ожидается 25 февраля 2020 года, заявили в Нафтогазе.

Об этом сообщает ТАСС.

Нафтогаз подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против Газпрома. Украинская сторона просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,248 млрд долларов.

В Кремле подчеркивали, что руководство России считает абсурдными и неприемлемыми претензии Киева к Москве по газовому вопросу.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Нафтогаз выбрал удобный момент для шантажа Газпрома.