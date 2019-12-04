Вандалы в Израиле закрасили изображения женских лиц

В израильском Ашдоде вандалы закрасили белой краской женские лица на рекламных плакатах, а также витрины магазинов с манекенами.

«Мы должны привлечь к ответственности тех, кто совершает акт вандализма и берет закон в свои руки», – заявил исполняющий обязанности мэра города Ави Амсалем, сообщает Mignews.

Фото опубликованы в Twitter Kan.

В Ашдоде в последние годы растет противостояние между религиозными и светскими жителями. Изображения женщин в публичных местах расцениваются как проявление неблагопристойности в харедим (обобщающее название различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин).