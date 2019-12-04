Германский эксперт оценил риск введения санкций против России из-за дела «немецкого Скрипаля»

«Думаю, что убийство в Берлине могло быть частью «чеченских разборок». Дело «взорвалось» на фоне потепления отношений Германии и России, а это наводит на размышления», – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал публикации, где утверждается: убийца гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине «может быть связан с правительством России».

«В Германии широко обсуждается убийство Зелимхана Хангошвили, хотя бы потому, что немецкий журнал Der Spiegel активно участвовал в расследовании американского Bеllingcat на эту тему», – сказал немецкий политолог Александр Рар.

«Немецкая пресса утверждает, что у арестованного за убийство Хангошвили россиянина был обнаружен фальшивый паспорт, изготовленный по той же технологии, и чуть ли не со сходным номером, что и документы обвиняемых в убийстве Сергея Скрипаля в английском Солсбери граждан России. Так, по крайней мере, пишут в немецких газетах. При этом, никаких реальных доказательств пока не представлено».

Американское издание The Wall Street Journal сообщило: прокуратура ФРГ склоняется к тому, что к убийству в Берлине гражданина Грузии, этнического чеченца-кистинца Зелимхана Хангошвили может быть причастна Россия. Если это подтвердится, против России могут ввести санкции, утверждает WSJ. Хангошвили был убит двумя выстрелами 23 августа в центре Берлина по дороге в мечеть. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом убийстве грузинского боевика, который принимал участие в чеченской войне и даже некоторое время был лидером группировки, присягнувшей запрещенной в России «Аль-Каиде».

«Средства массовой информации раздувают эту историю и требуют от федерального прокурора Германии начать официальное расследование», продолжил Рар. Тут не стоит забывать, что в Германии есть люди, которые не хотят потепления отношений с Россией.

«Если вспомнить, что «дело Скрипалей» появилось как раз пред чемпионатом мира по футболу в России, а нынешнее дело «взорвалось» на фоне продуктивных переговоров Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным и попыток НАТО договорится с Россией. Все это наводит на мысли о не случайности таких совпадений», – заметил Рар.

Что же касается самой истории убийства Хангошвили, то она производит впечатление «темного дела», добавил собеседник. «Гражданин Грузии, сражавшийся в рядах чеченских боевиков, был убит двумя пулями на глазах у множества людей в тот момент, когда Россия и Германия стоят на пороге улучшения отношений и завершения строительства «Северного потока-2». Убийца был тут же опознан и посажен в тюрьму. Все это наводит на определенные мысли», – повторил германский политолог.

«Не знаю идет ли обмен информацией про этому делу между Россией и Германией, и если идет, то в каком объеме. Но предполагаю, что если немецкая сторона делала официальный запрос по закрытым каналам, то она эту информацию от России получает. Официальные власти – немецкое правительство и федеральный прокурор пока сохраняют молчание, в связи с чем я думаю, что обмен информацией идет. Однако утверждать это наверняка конечно нельзя», – поделился эксперт.

Что касается санкций со стороны Германии в отношении России, собеседник усомнился в том, что они будут введены в связи с произошедшим.

«Я не работаю в полиции и никаких доказательств не видел, поэтому мне тяжело говорить о том, что было бы, если бы... Но если спросите мое мнение, я думаю, что убийство могло быть частью, скажем так, «чеченских разборок». И появление весомых доказательств того, что за этим стоит правительство России, на мой взгляд, крайне маловероятно, – отметил Александр Рар. – При этом Bеllingcat имеет большой опыт в подаче фактов под определенным углом, плюс немецкая пресса, которая все это раздувает. Повторю, до санкций, скорее всего, не дойдет, но атмосфера вокруг взаимоотношений России и Германии может быть испорчена. И довольно существенно».

Активную роль в раскручивании версии «русского следа» в убийстве Хангошвили сыграло немецкое издание Spiegel. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, тот же Spiegel совместно с Bellingcat и российским либеральным порталом The Insider недавно «нашел след ГРУ» в покушении на болгарского олигарха Емельяна Гебрева, которого якобы пытались отравить «Новичком», подобно Сергею Скрипалю.

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