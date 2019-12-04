Названы темы переговоров Путина и Вучича

Поставки российского газа в Сербию, проекты РЖД в этой стране и увеличение товарооборота между Москвой и Белградом станут основными темами встречи лидеров двух государств Владимира Путина и Александара Вучича.

Вучич заявил, что надеется на «хорошую встречу», отметив ее важность для Сербии, передает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение республики РТС.

«Мы поговорим обо всех важных вопросах, проблеме Косова, я выслушаю взгляды президента Путина на ситуацию в Европе и мире. Для нас важно, что мы продолжим разговоры о двустороннем сотрудничестве после подписания торгового соглашения с Евразийским экономическим союзом, наш товарооборот в 2018 году составил 3 млрд 60 млн долларов, за 10 месяцев этого года данный уровень должен быть превышен. Мы покупаем больше нефти и газа, но думаю, что у нас есть возможности и в других областях для расширения сотрудничества», – добавил президент.

Вучич заявил также, что одной из тем встречи станет деятельность РЖД и проекты, осуществляемые компанией в Сербии. В данный момент в республике активно реконструируются дороги, на ближайшие проекты необходимо около 1,5 млрд евро, а также около 100 млн евро на диспетчерский центр.

Однако ключевым вопросом, по его мнению, является газовый: «Мы не знаем, что может случиться в отношениях между Россией и Украиной, вся наша страна может оказаться под угрозой, это для нас жизненно важно, встанет вся промышленность».

Он напомнил, что российский газ поступает в Сербию через Украину и Венгрию.

Коснувшись военно-технического сотрудничества, сербский лидер поздравил своих сограждан с прибытием в Сербию четырех вертолетов Ми-35М раньше срока.

«Сейчас наш вертолетный флот в четыре-пять раз больше, чем всего лишь пять лет назад. Спасибо России, что предоставила машины раньше срока, мы рассматриваем это как сигнал дружбы», – сказал он.

Вучич указал также на особые отношения между российским и сербским народами: «Россияне – большие друзья для нас, мы верим в эту дружбу. Это и братские отношения, которые мы должны беречь и развивать и еще лучше понимать друг друга».

После беседы с Владимиром Путиным Вучич планирует встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Это не путь балансирования, это наш собственный путь, сильная политика умной страны. Мы хотим развивать братские отношения с Россией и не хотим, чтобы нам это запрещали. Я доволен тем, как мы это делаем, у нас есть друзья везде», – сказал он, добавив, что Белград также продолжит поддерживать отношения с Китаем, оставаясь на европейском пути.

Ранее представители сербской диаспоры в России сообщали о подготовленном к визиту Александра Вучича в Сочи сюрпризе: в центре города на цифровом билборде в понедельник вечером был запущен приветственный ролик в адрес президентов двух стран. Со вторника ролик будет транслироваться на всех билбордах города.

На видео показаны флаги России и Сербии, которые сменяются надписью «братья навсегда» и совместным фото российского и сербского лидеров, кадры сопровождаются подписью «сербы России».

Вучич сказал, что видел несколько таких билбордов. По его словам, это «очень здорово» и он растроган таким подарком.

«Кроме того, вы посмотрите, какое чудо русские создали в Сочи. Я здесь был шесть лет назад, это совершенно другой город, честь им и хвала», – сказал он.

Напомним, встреча Вучича и Путина состоится в Сочи 4 декабря. Сербский лидер не стал отменять визит в Россию из-за шпионского скандала.