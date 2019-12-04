В Пентагоне назвали факторы «победы над СССР» в холодной войне

Замглавы Пентагона Майкл Гриффин рассказал, что помогло США «победить Советский Союз» в холодной войне.

Как заявил Гриффион, Вашингтон ставил на развитие технологий, так как понимал, что «не может превзойти численностью своих противников», передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense News.

С помощью этого США реализовали такие принципы, как «свобода личности, право на частную собственность, свободная торговля и открытость рынков, транспарентность и подотчетность правительства, верховенство закона и суверенитет наций».

Гриффин назвал их привилегиями, за которые каждое поколение платит цену из «денег и крови» – материальных ценностей и человеческих жизней.

«Там, где это возможно, Соединенные Штаты платили деньгами, а не кровью. Именно на этом принципе основывалась наша политика во времена холодной войны», – говорится в статье.

Как отметил Гриффин, этой концепции придерживались восемь администраций Белого дома.

«Президент Рональд Рейган выиграл холодную войну, когда пошел ва-банк с политикой, которой руководствовались семь предыдущих американских президентов. Михаил Горбачев проиграл, потому что Советский Союз не смог за ней угнаться», – написал Гриффин.

Он добавил, что США использовали инвестиции в «технологическое превосходство», чтобы обеспечить себя ядерной триадой. Однако сегодня это вооружение неспособно дать Вашингтону преимущество в соперничестве великих держав, так как Россия и Китай вырываются вперед в сфере военных разработок.

«Побеждать – это прекрасно, за исключением того, что проигравшие отступают, переосмысливают, переобучаются и пытаются выиграть снова, в то время как победитель думает, что гонка выиграна раз и навсегда. Вот почему Соединенные Штаты теперь оказались позади в некоторых аспектах сегодняшнего соперничества великих держав», – подытожил Гриффин.

30 октября первый замгоссекретаря США Джон Салливан выступил перед комитетом сената и заявил, что отношения США и России достигли уровня времен холодной войны, однако общение двух стран важно для национальных интересов.

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